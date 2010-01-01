



Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) солидарна с требованиями работников образования, науки и культуры, которые намерены выйти на акции протеста к правительству и парламенту 17-20 января.



Как передаёт "ИНФОТАГ", накануне на экстренном заседании руководства конфедерации принята декларация о солидарности CNSM с Федерацией профсоюзов образования и науки (FSES), организующей пикетирование.



"Это возмутительно, когда органы законодательной и исполнительной власти не учитывают многочисленных жалоб и обращений профсоюзов для обеспечения достойного уровня жизни трудящихся путем принятия конкретных мер по повышению заработной платы, которая для большинства работников и членов их семей являются единственным средством к существованию", - говорится в документе.



Профсоюзы не устраивает, что минимальная зарплата в сфере образования лишь на 55% покрывает прожиточный минимум, а молодые специалисты получают лишь 1000-1500 леев.



FSES настаивает на повышении минимальной заработной платы работников образования, науки и культуры до уровня 60% от средней заработной платы по экономике.



Окончательное решение о проведении протестов будет принято в четверг, 12 января на совещании руководителей Конфедерации. Накануне представители профсоюзов встречались с премьер-министром Павлом Филипом, который по итогам заседания распорядился создать рабочую группу для изучения возможности повышения зарплат педагогам.



