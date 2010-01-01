Жители Молдовы, Казахстана и Украины больше всех в Европе тратят на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга стран Европы по доле расходов семей на продукты питания - 2016, обнародованного "РИА Рейтинг".



Как передает "ИНФОТАГ", Молдова с показателем 42,1% расположилась на 38-ом месте из 40 стран. Лидирует в списке Люксембург, где на продукты питания уходит 8,6% доходов среднестатистической семьи. Россия на 32-ом месте (32%), Румыния - на 35-ом (38,2%), Украина - на 40-ом (54%).



В то же время доля расходов в Молдове на алкоголь и табак - одна из самых скромных в Европе - 1,4%. Меньше только у Люксембурга и Кипра - по 1,3%.



Также 1,4% молдаване тратят в среднем на культуру и досуг. Это самый низкий показатель. Лидирует здесь Великобритания с 13%. У Украины - 1,8%, Румынии - 4%.



Весьма скромна доля расходов в РМ на рестораны, кафе, отдели - 1,7%. Меньше лишь в Румынии - 1,4%.