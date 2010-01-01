





Федерация профсоюзов образования и науки (FSEŞ) организует 17-20 января протесты у правительства и парламента против снижения уровня жизни населения.



Как сообщили корреспонденту "ИНФОТАГ" во FSEŞ, такое решение приняло исполнительное бюро в связи с тем, что социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, и незначительное повышение зарплат не поспевает за ростом цен на продукты, медикаменты и коммунальные услуги.



К тому же, профсоюзы недовольны игнорированием правительством требования от 3 октября 2016 г. о необходимости повышения зарплаты педагогам на 50% с 1 января 2017 г. Профсоюзы также настаивали на ежегодном перерасчете пенсий для работающих пенсионеров и увеличения размера стипендий на 20%.



Особым поводом для недовольства служит широкий разрыв между средней заработной платой в экономике и сфере образования. Так, средняя зарплата педагога с высшим образованием составляет всего 57% от средней зарплаты в экономике.



В связи с тем, что ни одно из требований не удовлетворено, исполнительное бюро FSEŞ заявило о своих планах действий на 17-20 января. Кроме пикетов, они включают проведение пресс-конференции при участии Национальной конфедерации профсоюзов и написание протестных петиций в парламент, правительство и резиденцию президента.



Справка "ИНФОТАГ": Федерация профсоюзов образования и науки одна из крупнейших в РМ. В ней числятся более 120 тыс. человек. 9 декабря 2016 г. организация уже проводила пикетирование парламента с требованиями принять поправки к проекту закона о пенсионной реформе.



