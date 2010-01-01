Сегодня зимнее солнцестояние. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году. Переломный момент наступил этим утром в 06.48.

В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступила астрономическая зима, а в южном полушарии - лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. C точки зрения астрономии с завтрашнего дня мы начинаем приближаться к весне - дни будут становиться длиннее, а ночи - короче.



