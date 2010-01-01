



Проект "Энергия и биомасса" подвел итоги и выявил победителей очередного конкурса проектов отопления общественных учреждений.



Как сообщила корреспонденту "ИНФОТАГ" эксперт проекта "Энергия и биомасса" Ина Присэкару-Зглавуцэ, речь идет о 20 общественных учреждениях, в основном, школах и детских садах, в которых будут установлены системы отопления, работающих на возобновляемых источниках энергии.



По ее словам, инвестиции в эти проекты составят порядка 692 тыс. евро.



К реализации проекта приступят в начале 2017 г. Будет проведена оценка энергоэффективности зданий, налажены контакты с местными властями, приобретены и смонтированы системы отопления, а также биотопливо к ним. Всего современное отопление появится в 20 зданиях общей площадью 19 439 кв. м.



Справка "ИНФОТАГ": Проект "Энергия и биомасса", реализуется в Молдове с 2011 г. С тех пор 190 школ, детских садов, больниц были обеспечены системами отопления на биотопливе. Сейчас реализуется второй этап проекта, рассчитанный на 2015-2017 гг. Его бюджет - 9,41 млн. евро, предоставленных Евросоюзом.