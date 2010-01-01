



Партия коммунистов (ПКРМ) не признает Додона президентом Молдовы, отказывается от контактов с ним и оставляет за собой право информировать общество о преступлениях власти, ответственность за которые несет и он лично. С таким заявлением выступил в четверг ЦК ПКРМ.



В документе, цитируемом "ИНФОТАГ", подчеркивается, что ПКРМ бойкотировала незаконные выборы президента и не признает их итоги.



"Мы исходим из очевидной констатации: олигархический режим "изобрел" эти выборы, чтобы сбить протестные настроения, переключить общество с отстаивания своих социальных прав на бесплодные дискуссии о достоинствах и недостатках "кандидатов", а также достоинствах и недостатках того или иного внешнего вектора", - считают коммунисты.



По их мнению, именно Додон спасает нынешнюю власть уже второй раз за последние четыре года: "вначале он обеспечил альянсу голоса для избрания Николая Тимофти, а теперь сам взобрался в нагретое им кресло".



"Оба эти случая связаны с серьезными нарушениями Конституции РМ, что характеризует Додона как беспринципного человека и политика. Уверены, что очень скоро у молдавского общества будет возможность в этом убедиться", - считает ПКРМ.



Она намерена "добиваться досрочных парламентских выборов и демонтажа сложившейся в Молдове криминально-олигархической системы власти, в которую органично вписался и Додон".



Справка "ИНФОТАГ": Додон был членом ПКРМ и возглавлял при коммунистах министерство экономики, но потом, когда покинул ряды партии и возглавил Партию социалистов.