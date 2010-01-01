Так говорил не только Ельцин. Почему спортивные звезды гаснут порой совсем рано?

•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Шум вокруг недавнего заявления 19-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой об уходе из спорта понемногу стихает, разговор перетекает в другую плоскость: куда девушка отправится дальше, в какой сфере пригодится? Предложений много, а она одна... Впрочем, нет, не одна – подобных случаев преждевременного завершения спортивной карьеры, увы, хватает. Вспомним спортсменов, ярко сверкнувших на Олимпе и так же быстро погасших.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Юлия Липницкая в 15 лет стала первой нашей фигуристкой-одиночницей, выигравшей Олимпиаду, да еще на домашнем льду, в Сочи-2014. Речь идет о командных соревнованиях, но при этом Юля внесла максимально возможный вклад в общий успех сборной России – набрала 20 баллов из 20 возможных. А перед Играми в Сочи фигуристка уверенно выиграла чемпионат Европы, сразу после Олимпиады заняла второе место на чемпионате мира и показала прекрасные результаты на других турнирах. Но с каждым годом ее выступления становились нестабильнее, олимпийская чемпионка пропускала турниры. Пошли травмы, а теперь стала известно, что Юля, боровшаяся с весом, страдала от анорексии...

А тем временем свершившимся фактом стал и уход из большого спорта другой чемпионки Сочи-2014 – 21-летней фигуристки Аделины Сотниковой. После олимпийского триумфа в индивидуальном турнире Аделина громких успехов в спорте не добилась. Постоянно лечила травмы и участвовала в популярных телешоу.

Вообще-то столь раннее завершение карьеры звездных фигуристок специалисты объясняют невиданной ранее конкуренцией, которая ныне наблюдается в России в женском одиночном катании. К примеру, если на чемпионат мира выставить сразу шесть россиянок, то все они уверенно попадут в десятку лучших. Другие эксперты утверждают: став олимпийскими чемпионками в 15 и 17 лет, Юля и Аделина попросту потеряли мотивацию к дальнейшему каторжному труду. Когда у тебя громкое имя, легче выступать в шоу, чем пахать ежедневно по 6–8 часов на льду и в зале.

В фигурном катании, гимнастике и некоторых других видах спорта срабатывает и фактор роста. Самые сложные и опасные упражнения проще даются легеньким девочкам-подросткам, нежели повзрослевшим девушкам. Все эти двойные сальто и тройные обороты легче выполнять людям невысоким. Дошло до того, что вводятся цензы, на ряд взрослых турниров не допускают детей, имеющих заведомое преимущество.

При этом учащаются случаи, когда в 16–17 лет спортсмен достигает пика своих физических возможностей, и дальнейшее увеличение тренировочных нагрузок не приносит прироста в результатах. Школьницы обыгрывают взрослых спортсменок и... уходят из большого спорта в 20 с хвостиком.

Так бывало и прежде. В 1960-х любители гимнастики с восторгом наблюдали, как школьница Наташа Кучинская, напоминающая тургеневских барышень, обыгрывает взрослых теть. На Олимпийских играх в Мексике 1968 года ее, всеобщую любимицу, называли невестой Мехико... А в 19 лет Кучинская перестала выступать на международных соревнованиях. Тогда в гимнастику ринулись отчаянные девчонки-подростки, настало время Ольги Корбут, а Тургенев со своими героинями ушел в тень.

Для мужчин подобная тенденция тоже характерна, но у женщин она более ярко выражена. Один из сильнейших гимнастов в истории Александр Дитятин рассказал «Труду», что отнюдь не считает свой уход в 24 года преждевременным. Принявший от него эстафету лидера сборной СССР Дмитрий Белозерчев ушел еще в 21, выиграв три золотые олимпийские медали и восемь чемпионатов мира.

«В гимнастике, конечно, бывают исключения, – рассуждает Дитятин. – Возьмите Оксану Чусовитину, которая завоевала олимпийское серебро в 33, а медаль Азиатских игр и вовсе в 39 лет. Но, во-первых, она действительно уникальная спортсменка. Во-вторых, раньше правила были строгие: не выступаешь в многоборье – на состязания в отдельных дисциплинах тебя не допустят. А сейчас Оксана сосредоточилась на опорном прыжке – и результат налицо».

Как правило, рано уходят из спорта пловцы. Победы подростков над взрослыми некоторые специалисты объясняют тем, что у юных форма тела обеспечивает меньшее гидравлическое сопротивление. А ранний спад – пределами работоспособности организма. Ведь пловцы, в отличие от легкоатлетов, конькобежцев и лыжников, редко получают травмы связок и сухожилий, а потому объем и интенсивность нагрузок у них ограничивается лишь работоспособностью сердца и временем пребывания в бассейне. Вот и бывает: чем раньше вышел на уровень максимальных результатов, тем раньше и карьеру завершил. Долгожители типа Фелпса и Сальникова – скорее исключение, чем правило.

Вообще-то объемы и интенсивность тренировок во многих видах спорта достигли своих пределов уже в 1950–1960-х, но медицина тогда еще не дошла до того, чтобы так быстро лечить травмы, а также обеспечить эффективную фармакологическую поддержку организму (не путать с допингом!). Тогда 30-летних уже считали ветеранами.

Напомню: центрфорвард сборной СССР Виктор Понедельник, забивший золотой гол в финале чемпионата Европы в 1960 году, мучился астмой, и врачи освобождали его от тренировок. После 26 он уже редко выходил на поле и вскоре подался в журналистику. Другой подававший большие надежды форвард Анатолий Бышовец сверкнул на футбольном небосводе, но из-за постоянных проблем со связками перестал играть в том же возрасте, перешел на тренерскую работу. А многим укорачивали карьеру еще и «медные трубы» вкупе с вредными привычками.

С прогрессом спортивной медицины стал увеличиваться и возраст выхода на пенсию. Особенно эта тенденция вошла в силу к концу 1980-х, когда спортсмены-олимпийцы получили право официально зарабатывать на аренах – призовые за высокие места на турнирах плюс рекламные гонорары. А футболисты, хоккеисты, боксеры, теннисисты, баскетболисты и прочие велосипедисты из СССР и других стран соцлагеря получили право выступать за профессиональные клубы. Как оказалось, большие контракты дисциплинируют. Молодые миллионеры быстро поняли, что могут заработать себе на безбедную старость только в том случае, если будут профессионально и ответственно относиться к своему таланту, здоровью и режиму.

Сейчас во многих видах спорта звезды остаются в строю значительно дольше, чем полвека назад. И спортсменов за 30 лет немало в мировой элите гимнастики, фигурного катания, плавания, не говоря уж об игровых видах спорта. Хотя и тут есть исключения – уже в другую сторону. Скажем, футболист Артем Безродный в 20 лет успешно играл в еврокубках и национальной сборной, а в 23 ушел из футбола.

Иван Саенко повесил бутсы на гвоздь чуть позже, в 27. Корреспонденту «Труда » довелось брать интервью у Ивана в бытность его еще капитаном юниорских сборных России. И 20-летний парень приятно удивил своей эрудицией, остроумием, не по годам мудрым взглядом на жизнь. Но... «Я устал, я ухожу». Так говорил не только Ельцин.