Обладателем Кубка Молдовы сезона 2016- 2017 гг. стал "Шериф" (Тирасполь), разгромивший накануне в финальном матче со счетом 5:0 бельцкую "Зарю" (Бельцы).



Как передал с места события спортивный корреспондент "ИНФОТАГ", это второй случай в истории молдавского футбола, когда в матче за кубок одна команда побеждает другую с крупным счетом. Только в первом розыгрыше Кубка, четверть века тому назад, комратский "Буджак" в финале с таким же счетом разгромил на поле Республиканского стадиона тираспольский "Тилигул". В остальных 24 финалах победы одерживались либо за счет лучшего пробития пенальти, либо с разницей один-два мяча.



На предматчевой пресс-конференции журналисты задали вопрос главному тренеру бельчан Владу Гоян, не тревожит ли его, то обстоятельство, что его игроки, создавая большое число опасных моментов у ворот соперников, не воплощают их в голы.



"В первую очередь необходимо, чтобы эти моменты в игре были", - оптимистично заметил Гоян.



Моментов, хоть и немного, но для взятия ворот у бельчан были, но мяч в сетке ворот соперников, ни разу так и не побывал.



А "Шериф", создав голевых моментов в большем количестве, в голы их воплотил. В начале первых 15 минут второго тайма мяч четырежды побывал в сетке ворот "Зари". Дублями отметились Виталий Дамашкан и Сирил Байала. Подвел же голевой итог встречи, вышедший на замену Жо Сантос.



"В первом тайме обе команды играли с оглядкой на свои ворота. Но футболисты "Шерифа" подошли к финальному матчу в лучшем функциональном состоянии. А поскольку они еще и более техничны, и выполняют футбольные действия на более высокой скорости, то во втором тайме это преимущество воплотилось в голы.



"Шериф" одержал убедительную и бесспорную победу", - прокомментировал результат встречи эксклюзивно для "ИНФОТАГ" заслуженный тренер Молдовы по футболу Анатолий Теслев.



Ему, и другим ветеранам молдавского футбола, зрители рукоплескали во время перерыва матча, а их пришло на стадион 7000 человек. Значительное число для молдавского футбола, особенно, учитывая то обстоятельство, что в финале играли две нестоличные команды. Но поскольку, интрига исчезла уже в середине матча, болельщики начали покидать трибуны, не дожидаясь финального свистка.



По устоявшейся традиции генеральный секретарь Николай Чеботарь вручил ветеранам от имени Федерации футбола Молдовы конверты с материальной поддержкой. Они, демонстрировавший в молодые годы свой футбольный талант многочисленным любителям спорта, такой поддержки заслуживают.



