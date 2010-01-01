



Кубок Молдовы по футболу 2017 г. разыграют 25 мая Бельцкая "Заря" и Тираспольский "Шериф". Это стало известно накануне по итогам полуфинальных встреч.



Как сообщил спортивный корреспондент агентства "ИНФОТАГ", "Заря" на своем поле только в дополнительное время сумела вырвать победу у кишиневского "Зимбру" (на 115 минуте мяч в сетку ворот соперников послал вышедший на замену Александр Суворов). В этом матче каждая из команд "заработала" по четыре предупреждения.



Еще драматичней стала встреча между "Петрокуб - Хынчешть" и "Шерифом". Хозяева поля в присутствии 500 зрителей первыми открыли счет. На 11 минуте мяч красивым ударом из-за пределов штрафной площадки, послал в "девятку" ворот тираспольчан Вадим Калугер. Однако спустя 28 минут, после ошибки голкипера Виктора Буги, Вуядин Савич, ударом головы сравнял счет.



Футболисты "Шерифа" большую часть игрового времени владели инициативой. Но как пояснил после матча корреспонденту "ИНФОТАГ" главный тренер "Петрокуб-Хынчешть" Юрий Осипенко, возглавляемая им команда, "сознательно отдала ее сопернику".



"Играть с "Шерифом" первым номером - это преступление. Наша команда молодая, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Кроме того, в отличие от соперников, в игре за "Петрокуб" принял участие только один легионер", - сказал он.



Хынчештцы нанесли больше опасных ударов в створ ворот, но счет так и не изменился, ни в основное время, ни в дополнительные 30 минут.



В серии после матчевых пенальти, вратарь тираспольчан Сергей Журик сумел отразить два удара с 11-метровой отметки, а голкипер хозяев поля - лишь один. Президент футбольного клуба "Петрокуб-Хынчешть" Михаил Усатый, огорченный проигрышем своей команды, в беседе с корреспондентом "ИНФОТАГ" заметил, что "проигрывать тоже надо уметь".



"Мы проиграли с высоко поднятой головой. Команда дала бой "шерифовцам". Мы вели в счете, а проиграли на последней секунде встречи. Но даже проигрышем, мы, все равно доставили своей игрой радость болельщикам, пришедшим на стадион. В межсезонье есть над чем работать. В следующем году будем играть лучше", - подчеркнул Михаил Усатый.



