



Очередной тур Национальной дивизии чемпионата Молдовы по футболу завершился сменой лидера. "Милсами" (Орхей) после победы на выезде над "Унгень" со счетом 2:0 с 65 очками возглавил турнирную таблицу.



Как передает спортивный корреспондент "ИНФОТАГ", за два тура до финиша, команде из Орхей будет сложно сохранить лидерство, поскольку она сыграла на один матч больше. Соответственно, "Милсами" в 32-ом туре команда не будет принимать участие, а в последнем ей предстоит встреча дома с бельцкой "Зарей".



Впрочем, в нынешнем первенстве может случиться всякое. Так, например, мало кто из специалистов предполагал то, что в 31 туре лидеры "Шериф" (Тирасполь) и "Заря" (Бельцы), сыграют в гостях в ничью (0:0 и 1:1) с аутсайдерами "Динамо-Авто" (Тирасполь) и "Саксан" (Чадыр-Лунга), тем самым потеряют нужные для победы в чемпионате очки.



Их осечками воспользовалась "Дачия" (Кишинев), которая вышла в лидеры. Играя в Ниспорень, она сумела обыграть местную "Сперанцу" 1:0 и сравнялась с "Шерифом" - 63 очка. У идущей на четвертом месте "Зари" - 62. Матч "Петрокуб - Хынчешть" - "Зимбру" завершился со счетом 1:1.



