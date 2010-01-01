





В Приднестровье намерены на местном уровне возродить всесоюзный футбольный турнир времен СССР "Кожаный мяч". Для этого в каждой школе региона создадут футбольную команду и, возможно, уже с нового учебного года дадут старт соревнованиям. Инициатива одобрена в ходе круглого стола по проблемам развития массового спорта, состоявшегося в Верховном совете. Она направлена на развитие физкультуры и спорта среди подрастающего поколения и, по мнению организаторов, должна стать альтернативой виртуальным играм.

