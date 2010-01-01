



На проходящем в Молдове групповом этапе отборочного цикла женского чемпионата мира по футболу - 2019 сборная РМ (главный тренер Алина Стеценко) одержала две победы: над Андоррой 4:0 и Литвой - 2:0. В активе сборной Молдовы шесть очков. Такое же количество набрала и сборная Израиля, но у нее лучшая разница забитых и пропущенных мячей - 9:0.Р ешающая встреча за первое место в группе между сборными Молдовы и Израиля состоится 11 апреля. Израильтянок в предстоящей игре устроит и ничья. Нашим же девушкам нужна только победа. Дальнейшее участие в отборочном цикле ЧМ - 2019 продолжит победитель группы.



