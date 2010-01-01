



Президент Игорь Додон предложил провести в Кишиневе чемпионат мира по шахматам среди женщин. Глава государства, который является президентом Федерации шахмат Молдовы, выступил с таким предложением в субботу, 1 апреля, во время награждения победителей прошедшего в Кишиневе международного турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти Вячеслава Чебаненко. "Это очень важная инициатива как для развития шахмат в РМ, так и для продвижения страны на международной арене", - сказал Додон. В турнире приняли участие 35 шахматистов, в том числе 13 гроссмейстеров, 7 международных мастеров и 4 мастера ФИДЕ из 11 стран мира. В их числе вице-чемпион мира по шахматам британец Найджел Дэвид Шорт, чемпионка мира по шахматам среди женщин Чжу Чен (Катар), международные гроссмейстеры Виталий Бернадский (Украина), Евгений Постный (Израиль), Стефан Джурич (Сербия). Победителем стал Евгений Постный, обыгравший в финале Александра Бортника из Украины. Лучшие из молдавских участников, гроссмейстеры Виктор Комляков и Виорел Бологан заняли соответственно 6 и 7 места.

