

Несмотря на то, что в 25 туре первенства Чемпионата Молдовы по футболу тираспольский "Шериф" не участвовал, он сохранил лидерство. "Шериф" на три очка опережает Милсами" (Орхей).



Как сообщает "ИНФОТАГ", такое стало возможным после того, как "Милсами" и бельцкая "Заря" с одинаковым счетом 0:1 уступили в гостях столичным командам "Зимбру" и "Дачии".



Счет 1:0 стал самым популярным в минувшем туре. С таким счетом команда "Унгень", играя в гостях, взяла верх над столичной "Академией", а "Петрокуб-Хынчешть" победил дома Чадыр-Лунгский "Саксан".



И только ниспоренская "Сперанца" на своем поле крупно обыграла тираспольское "Динамо-Авто" со счетом - 4:1. В этой встрече главный судья Геннадий Сиденко не вынес ни одного предупреждения футболистам.



В других же матчах "горчичников" было показано значительное количество.



В итоге, как пояснил корреспонденту "ИНФОТАГ" председатель Комитета по проведению соревнований Федерации футбола Молдовы Геннадий Лысый, клубы "Саксан", "Заря", чьим футболисты было показано по 5 желтых карточек и "Милсами" (4 предупреждения) должны будут уплатить штрафы в размере 1000 леев.



На 5 матчах тура побывало немного зрителей. Встречу между командами "Дачия" - "Заря", претендующими летом нынешнего года на участие в еврокубках, посмотрело около 300 болельщиков.





