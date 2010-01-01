





В Кишиневе состоится международный шахматный турнир в честь памяти знаменитого шахматиста и тренера Вячеслава Чебаненко.



На пресс-конференции в среду в агентстве "ИНФОТАГ" вице-председатель Федерации шахмат Молдовы (FSRM) Юрие Опинкэ сказал, что открытие турнира состоится в Клубе шахмат и шашек 31 марта. Финал пройдет в Республиканском дворце 1 апреля в 16:00, который посетит президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.



"Всего для участия в турнире приглашено 13 гроссмейстеров международного класса из Белоруссии, Румынии, Израиля, России, Азербайджана, Катара, Англии, Сербии, Украины и Молдовы. Среди них - знаменитый мастер, игравший с Гарри Каспаровым за мировое первенство, английский шахматист Найджел Шорт (Nigel Short). Молдавская сторона будет представлена не менее именитыми Виорелом Бологаном (учеником Чебаненко), Дмитрием Светушкиным, Виктором Комляковым, а также надеждой молдавских шахмат, 18-ти летним Никитой Морозовым",- отметил он.



По словам гроссмейстера, представлявшего олимпийскую сборную Молдовы в 2002-2014 гг., Дмитрия Светушкина, "этот турнир позволит почтить память Вячеслава Чебаненко, тренера, воспитавшего целую плеяду знаменитых отечественных игроков, таких как Виорел Бологан и Виктор Гавриков"



"Сейчас в шахматах пользуется большой популярностью "вариант Чебаненко" - способ защитной игры, у истоков которой стоял известный тренер", - сказал он.



На вопрос корреспондента агентства "ИНФОТАГ", кто победит в случае выхода в финал фаворитов Бологан - Шорт, Дмитрий Светушкин в частности сказал: "В шахматах все зависит от подготовки, логики ходов и интеллектуальных решений игроков. Но малая доля удачи тоже важна".



Юрие Опинкэ добавил, что "шахматы - похожи на жизнь: возможностей много, а правильное решение только одно".



Справка "ИНФОТАГ": Международный Турнир в честь памяти Вячеслава Чебаненко пройдет по швейцарской системе в 9 раундов с контрольным временем 15 минут. В финале состоятся две партии - блиц (3 минуты на ход).



