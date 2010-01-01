



В Кишиневе прошел чемпионат Молдовы по дзюдо среди кадетов, рожденных в 2000 - 2002 г.



Как эксклюзивно рассказал корреспонденту "ИНФОТАГ" первый вице- президент Федерации дзюдо Молдовы (ФДМ), депутат парламента Корнел Дудник в восьми категориях у юношей и у девушек соревновались 214 участников из разных уголков страны. "Организацию турнира осуществила Федерация дзюдо Молдовы, а финансовое обеспечение, в сумме 70 тыс. леев, предоставило министерство молодежи и спорта РМ", - заметил он.



Победителям и призерам чемпионата были вручены памятные медали, дипломы и премии (500, 300 и 200 леев).



"У девушек наибольшее впечатление оставило выступление Оксаны Дьяченко (вес более 70 кг) из Кишиневского спортивного лицея (тренер Иван Кужба). У юношей - Лауренциу Жора (73 кг) из кишиневской специализированной спортивной школы имени Олега Крецула (тренер Игорь Нягу) и Евгений Матвейчук (81 кг) из Республиканского спортивного лицея - интерната (тренер Михаил Леу)", - сообщила "ИНФОТАГ" мастер спорта по дзюдо, заведующая кафедрой Государственного университета физического воспитания и спорта Анжела Полевая-Секэряну. Перед началом соревнования Евгению Матвейчеку от имени Федерации была вручена премия за третьи места, занятые им на двух этапах Кубка Европы по дзюдо среди кадетов на турнирах, прошедших в Анталии (Турция) и Фалониках (Италия).



По итогам прошедшего чемпионата Федерация дзюдо Молдовы определит и утвердит состав национальной сборной, который примет участие в Юношеских олимпийских играх, которые пройдут в июне в Венгрии.