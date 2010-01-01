Биография нового президента Молдовы Игоря Додона

Новый президент Молдовы Игорь Додон родился 18 февраля 1975 г. в селе Садова Кэлэрашского района. Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний, факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук. Является президентом Федерации шахмат Молдовы.



В период правления Партии коммунистов (2001-2008 гг.) занимал различные должности в правительстве, в том числе министра экономики и первого вице-премьер-министра. В 2009 г. стал депутатом парламента от Партии коммунистов. В конце 2011 г. вышел из партии и ее парламентской фракции, после чего возглавил Партию социалистов. В 2012 г. Додон и еще двое депутатов, которые покинули партию коммунистов, проголосовали за избрание президентом нынешнего главы государства Николае Тимофти. Благодаря этому удалось преодолеть политический кризис и избежать новых досрочных выборов, которые дважды проводились в 2009 г. и один раз в 2010 г.



Игорь Додон в 2011 г. баллотировался на пост примара Кишинева, однако во втором туре проиграл нынешнему примаруДогиину Киртоакэ с разрывом 1,5% голосов.



На парламентских выборах в 2014 г. Партия социалистов (ПСРМ) во главе с Додоном получила чуть более 20% голосов. Фракция ПСРМ стала самой крупной в парламенте, получив 24 из 101 мандата. При этом социалисты остались в оппозиции по отношению к проевропейской правящей коалиции.



В ходе нынешней избирательной кампании Игорь Додон выступал за укрепление государственности и нейтралитета Молдовы, а также категорически против объединения с Румынией. На посту президента он намерен в законодательном порядке запретить партии, которые являются проводниками идеи объединения.



Его предвыборная платформа состояла из трех основных разделов:



1). "Государственность. Нейтралитет. Молдавская идентичность"; 2) "Сильная экономика. Социальная справедливость"; 3) "Дружеские отношения с Россией. Защита Православия".



Додон заявил, что сохранит безвизовый режим со странами ЕС, но намерен добиться изменения Соглашения об ассоциации. В начале избирательной кампании он выступал за денонсацию Соглашения об ассоциации с ЕС, но перед вторым туром заявил, что президент не имеет таких полномочий, но он будет добиваться изменения Соглашения, чтобы документ не препятствовал более тесным экономическим связям с Россией. Игорь Додон женат, имеет троих сыновей.



