Лидер «Нашей Партии» в Москве, кандидат в президенты в районах Молдовы –продолжают бить в одну «мишень»

В ходе нынешней президентской кампании стало очевидным, что предвыборный тандем «НП» - «Усатый-Чубашенко» - представляет собой вполне эффективную, работоспособною структуру – даже в ситуации, когда обе его части разделяет более тысячи километров.

В минувшее воскресенье лидер «Нашей Партии» выступал перед многочисленными представителями молдавской диаспоры в Москве, в то время как партийный кандидат в президенты в течение несколько недель участвует в марафоне по районам Молдовы. И если мы сильные личности весьма слажено бьют в главную цель, работают на общую задачу…

Главнокомандующий и директор «моссада»

«Когда стало окончательно ясно, что бандитский режим Плахотнюка не позволит мне участвовать в президентских выборах, я долго думал о том, кто мог бы стать кандидатом на этот пост от «Нашей Партии». Известно ведь, что ситуация в современной Молдове такова, что почти любого человек здесь можно запугать, а в крайнем случае – купить. Я остановил свой выбор на Дмитрии Алексеевиче Чубашенко, - мы, к слову, с ним знакомы много лет, - потому, что я искренно считаю его одним из самых порядочных людей, которых знал в жизни. Чубашенко, напомню, единственный в молдавской истории человек, из принципиальных соображений отказавшийся от высшей награды страны – «Ордена Республики» (пока десятки проходимцев, осчастливленных врио президента Гимпу, радостно позировали фотографам с орденом на груди).

Мне возражают, говоря, что, помимо порядочности, нужно иметь политический опыт. Но в том-то и дело, что десятилетиями писавший о молдавской политике Чубашенко, досконально её изучивший, абсолютно не испачкался о её худшие традиции – у него по-прежнему нет маски, он не лицемерит, не врёт и совсем не похож на тех негодяев, которые ежедневно лгут и изворачиваются в эфирах телеканалов Плахотнюка.

И когда Дмитрий Алексеевич станет президентом и Главнокомандующим, я скромно займу при нём пост директора собственного «моссада» - и вплотную займусь преступниками, которые вывезли из страны миллиарды долларов», - так с трибуны концертного зала московской гостиницы «Космос» Усатый выразил своё отношение к кандидату в президенты от «НП».

За неделю до этого Дмитрий Чубашенко, в ходе предвыборных дебатов, организованных агентством IPN, заявил следующее:

«Мы с Ренато Усатым работаем в тандеме, у нас общая позиция, заключающаяся в необходимости изменения власти. Ключевым тезисом нашей программы является Указ № 1 «О роспуске парламента»…

Объявляя себя внесистемным кандидатом, Чубашенко демонстрирует предельно жёсткую позицию в отношении действующей в Молдове власти, а указ, предложенный программой «Нашей Партии», считает единственно возможным способом отстранения от власти всем известного олигарха.

На встрече с избирателями в Тараклии Чубашенко как бы продолжает тему «моссада», полуиронически затронутую председателем «Нашей Партии» в Москве.

«После досрочных парламентских выборов, мы выступим с инициативой о разработке новой Конституции, которая будет утверждена на всенародном референдуме.

Мы также предлагаем снять иммунитет с тех чиновников, которые пользуются им сегодня – начиная с самого президента и вплоть до судей Конституционного суда и депутатов. Мы не сможем ничего достигнуть, если сейчас не справимся с этой властью!», - резюмировал кандидат в президенты от «НП».

«Авгиевы конюшни, бельцкие и республиканские»

И Усатый, и Чубашенко также сходятся во мнении, что результаты полуторагодовой работы команды «Нашей Партии» в Бельцах можно рассматривать как некую модель, которая, в случае победы кандидата от «НП», будет вполне применима в масштабах всей республики.

«Те из вас, кто приехал в Москву из Бельц, у кого там остались родные, знают, что нам удалось сделать в городе к сегодняшнему дню. Мы навели порядок, например, на городских рынках, буквально вскрыв «кассы», из-за которых людей убивали в течение 15 лет. Навели порядок в сфере городской аренды и продолжаем войну с группировками, которые год за годом уничтожали бельцкий бюджет, крали по 20-30 миллионов леев в год. Мы продолжаем блокировать незаконные стройки в Бельцах, хотя пока у нас нет пока таких возможностей, как у Московского мэра Собянина…

Да, после того, как я стал бельцким примаром, меня часто обвиняют в том, что я развивают связи города только с Россией. Естественно – первым делом я поехал туда, где мне легче договариваться, где я знаю людей, бизнес. И результатом стал целый ряд соглашений, которые приносят практические плоды, и не только Бельцам.

Первого сентября большая группа наших ребят уехала в Нижний Новгород учиться на инженеров – с общежитиями, со стипендиями. Аналогичный процесс запущен со знаменитым Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом. С Нижним Новгородом, префектурой Западного округа Москвы подписаны соглашения о побратимстве. В Бельцы из России приходит новая техника, запускаются совместные программы в области образования, медицины. Во многом именно нашими усилиями на российский рынок смогли вернуться более двух десятков отечественных производителей сельскохозяйственной, винодельческой продукции.

Ну а фальшивые патриоты, кричащие о «руке Москвы», «русских танках» всего лишь жаждут разъединить молдавское общество, чтобы не осталось у него ни времени, ни сил протестовать против окончательно обнаглевшей, преступной власти», - заявил Усатый представителям московской диаспоры молдаван.

В этот же день Дмитрий Чубашенко говорил с бельчанами, представляя Указ №1 «О роспуске парламента».

«В течение года работы Ренато Усатого в должности примара Бельц, было сделано действительно очень много. Бельцы показали пример того, как можно и нужно управлять городом. В Рышканах, Шолданештах, Чадыр-Лунги, Дрокии, Фалештах, остальных населённых пунктах, где работают примары от «Нашей Партии», есть понимание, что работать нужно для людей, и работать честно!

Неудивительно, что перемены в Бельцах так раздражают кишинёвские власти, которым совсем не по душе, что где-то, кто-то делает все гораздо лучше, честнее и для людей. Именно поэтому с таким остервенением они пытаются уничтожить эти ростки альтернативы», – заявил кандидат от «Нашей Партии».

При этом Чубашенко утверждает прямо: в Бельцах сегодня разгребаются «Авгиевы конюшни», доставшиеся команде примара от предыдущей власти города.

«Лукашенко-2» вернёт украденную Родину

Очевидно, что ни лидер «Нашей Партии», ни кандидат в президенты не строят никаких иллюзий в отношении главной фигуры, которая желала бы видеть их уничтоженными политически. У Чубашенко и Усатого сильный и хитрый противник.

«Молдова - захваченное государство, в котором не функционируют законы. По статистике, ежедневно более 100 человек, это 3 тысячи в месяц, покидают страну навсегда.

Полная ответственность за это лежит на правящем режиме, который контролирует один преступник – Плахотнюк. И пока мы не сметем его, ничего положительного в стране проходить не будет.

Страна опустилась на самое дно – когда Плахотнюк в своем отеле стал решать, на кого должны возбудить уголовные дела, кому запретить въезд в страну, какие деньги будут украдены в каком министерстве. Когда будущих судей и прокуроров стали прикармливать прямо за студенческой скамьёй - Демпартия Плахотнюка платит им по 8 тысяч леев в месяц стипендию. О какой юстиции в стране мы можем говорить?!», - в минувшее воскресенье риторически вопрошал Усатый свою аудиторию, состоящую из «московских молдаван».

Лидер «НП» заявил, что глубоко верит идею необходимости «Лукашенко-2» в Молдове, поскольку «сегодня без настоящего санитара, который будет серной кислотой выводить всех этих «Плохишей» и всю эту банду судей, прокуроров, министров, мы ситуацию к лучшему не изменим».

На этой встрече в Москве Усатый в очередной раз озвучил приоритеты, которые они определили для себя вместе с кандидатом в президенты от «Нашей Партии».

«Некоторые упрекают нас в том, что, рассказывая о своей президентской программе, Дмитрий Чубашенко не так много, как хотелось бы, говорит о пенсиях, промышленности, сельском хозяйстве. Это действительно важные вопросы, но… Ребята, у нас на глазах убивают страну, у нас почти уже украли Родину. И если мы – и не завтра, не послезавтра, а сегодня, сейчас – не сметём этот криминальный режим, года через полтора на политической карте мира не останется страны с названием Молдова. К сожалению, именно так стоит вопрос.

И сегодня я иду в последний бой. Уверен, Дмитрий Алексеевич испытывает те же чувства…», - заявил Усатый.

Победа вместо бесконечной борьбы

Видимо, у кандидата в президенты Чубашенко и впрямь «те же чувства», хоть ему и приходится иногда смягчать формулировки.

«Мы не призываем вас прийти с вилами к Парламенту. Нам не нужны массовые беспорядки. У нас есть возможность решить все в рамках закона одним ударом – указом о роспуске Парламента», - заявил кандидат от «Нашей Партии» в одном из недавних телеэфиров.

Чубашенко убеждён, что молдаване не могут до бесконечности ждать перемен, которые все никак не наступают.

Нам не нужна вечная «борьба с олигархами» без всякого результата. Нам нужна Победа над Плахотнюком. Она нужна была нам еще вчера. Потому что с Плахотнюком у Молдовы нет будущего.

Мирно восстать против режима узурпатора Плахотнюка – значит проголосовать на выборах за указ о немедленном роспуске Парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Мирное свержение Плахотнюка будет означать и освобождение Кишинева от издевательства со стороны клана Гимпу-Киртоакэ, крышуемого Плахотнюком. Это будет означать и освобождение многих других регионов от диктата ОПГ Плахотнюка под названием «Демпартия», - уже без всяких смягчений заявляет Чубашенко.

И призывает: «Давайте все вместе 30 октября совершим это мирное восстание и свергнем преступный режим Плахотнюка!»….



