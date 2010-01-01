Президентом можно родиться, а можно и стать им. Только в первом случае получается наследственное президентство, а во втором – глава государства, который желает своему народу, своей стране, своей Родине процветания и благополучия. Сегодня в Молдове установился жесткий авторитарный режим, при котором народные интересы грубо подминаются личными, а страна интересует только как источник личного обогащения. Как переломить эту ситуацию раз и навсегда? Для этого нужен истинно народный президент, человек для которого личные и народные интересы – слова, тождественные по смыслу, который не отделяет себя от нас с вами.

Дмитрий Чубашенко в большой политике меньше месяца. Да, по своей профессиональной деятельности он всю жизнь был, варился в ней, писал, анализировал ее, знает ее изнанку, причем не с самой лучшей стороны, подчас низменную, подлую изнанку. Легче, конечно, вскрывать все грехи, все подлости нынешнего режима, чем пытаться в открытую встать, лицом к лицу против нынешней олигархической деспотии. Бороться с ним не их грязными методами, не шантажом и подкупом, а честно и самоотверженно. В этой, в принципе, неравной борьбе Дмитрию Алексеевичу нужна ваша поддержка, поддержка всего народа Молдовы, независимо от национальности, вероисповедания, социального положения, возраста, взглядов и убеждений.

Указ №1: распустить парламент!

- Каждая подпись за кандидата «Нашей Партии» – это подпись за смену власти в Молдове, – подчеркнул Дмитрий Алексеевич. – Наша программа проста и понятна. Мы берем на себя обязательство, что избранный президент подпишет первый указ о роспуске парламента и это откроет дорогу для досрочных парламентских выборов. В результате таких выборов должна быть сформирована нормальная власть, которая начнет строить нормальное государство. Я призываю всех в октябре отдать свой голос против нынешнего режима, против Плахотнюка. Таких людей в Молдове большинство, и я уверен, что они нас поддержат! Досрочные парламентские выборы выиграет, я в этом не сомневаюсь, оппозиция. Она сформирует новое большинство и утвердит новое правительство. Это правительство будет проводить внутреннюю и внешнюю политику Молдовы, менять ситуацию к лучшему, Делать то, чего реально сегодня хотят люди.

Людям должно быть хорошо в Молдове

- Сегодня сколько угодно можно говорить о геополитических векторах, о реформах в экономике, но всё это не имеет смысла, пока сохраняется эта система. Через два-три года, если не сломать эту систему, они превратят страну в кладбище, а нас в эмигрантов, — заявил Дмитрий Чубашенко. - Уверен, что общество вместе с нами добьется своей цели. У нас получится. Люди по разному смотрят на вещи, одни считают, что мы должны идти в Евросоюз, другие – в Таможенный Союз. Но я убежден, что эти выборы – не «о геополитике». Эти выборы необходимы, прежде всего, для устранения действующей власти. Люди мигрируют из страны, следуя не своим геополитическим предпочтениям, а желанию просто выжить. Миграция лишена «геополитического» окраса. Люди едут туда, где можно заработать денег, чтобы поддержать свои семьи. Наша задача – сделать так, чтобы людям в Молдове жилось хорошо, у себя дома. В вопросах внешней политики необходимо достигнуть равновесия: «геополитический» маятник, который качнулся в сторону Европейского союза, необходимо нормализовать, восстановив отношения с Россией.

Нужна новая Конституция

- Необходимо учредить новую Молдову, Конституция которой будет разработана при участии различных политических сил, общественных сил и международных организаций. Это должен быть широкий общественный договор, достигнутый с участием, в том числе частности, Приднестровья и Гагаузии, – заявил Дмитрий Чубашенко.- Необходимость новой Конституции обусловлена тем, что действующая была разработана наспех, а за последние 25 лет главный Закон страны неоднократно перекраивался. В итоге, мы являемся свидетелями разрушения и конституционного поля, и самой Конституции. Дошло до того, что Конституционный суд делает то, что ему вздумается: объявляет, что Декларация о независимости выше Конституции, отменяет систему выборов президента, фактически отменив 16 лет молдавской истории. Молдова является вполне жизнеспособным и эффективным государством. За сравнительно небольшой исторический срок, при условии правильной работы государства, можно значительно поднять экономику и соцсферу, а также уровень и качество жизни.

Победа против фальсификаций

- Правящий режим использует очередной метод для фальсификации президентских выборов — это опросы общественного мнения. Уже публикуются заказные и фальшивые опросы, цель которых приучить избирателей к определенным рейтингам. Под эти цифры будут подгоняться результаты выборов с помощью фальсификаций, – заявил Дмитрий Чубашенко. - Власть для этого использует «горе-социологов», которые рисуют эти цифры у себя дома. В Молдове социологические службы скомпрометированы, так же как и политические организации. Сейчас повторяется ситуация с партией «Patria», которая была в 2014 году. Тогда у партии Ренато Усатого рейтинг изначально был невысокий. Однако в последнюю неделю начался лавинообразный рост рейтинга партии, а когда стало ясно, что он переваливает за 20 процентов, власти не осталось ничего другого, кроме как сорвать стоп-кран — с помощью полиции, ЦИКа и судов исключить партию «Patria» с выборов. Нас это не пугает, мы идем вперед, а нашим лучшим ответом на эти фальсификации будет наша убедительная победа!

С именем Ренато Усатого

- В ходе кампании по сбору подписей я вместе с председателем «Нашей Партии» Ренато Усатым и инициативной группой посетил десятки городов и сел Молдовы, и везде мы встречали теплый прием и пожелания успеха на выборах. В бюллетене будет избирательный символ – квадрат с именем Ренато Усатого. Поэтому если кто-то не сразу узнает в бюллетене мою фамилию, пусть найдет фамилию Усатый. Как сказал Ренато Георгиевич, «Чубашенко – это я, я – это Чубашенко».

Режим Плахотнюка нарушает право граждан Молдовы на избрание

- Свыше миллиона наших сограждан находятся за границей, из них не менее пятисот тысяч находятся в России, где были открыты всего восемь участков. Через один избирательный участок проходят не более трех тысяч человек, - говорит Дмитрий Чубашенко. - Режим Плахотнюка нарушает одно из фундаментальных прав граждан — право на избрание. В США они открыли семь избирательных участков, в Румынии 19, в Италии 25. А в России полмиллиона наших сограждан автоматически лишаются возможности голосовать. Власти понимают, что граждане не будут за них голосовать.

Народ режиму не нужен

- Для того, что закончить начатое, олигарх, стоящий за всей системой правления в стране, намерен извлечь личную выгоду из Соглашения об Ассоциации с ЕС в части внедрения в Молдове законодательной практики Евросоюза, - считает Дмитрий Чубашенко. - Последнее, что они могут украсть – это земля. По Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом правительство Молдовы взяло на себя обязательство внедрить у нас европейские законы. Эти законы, в частности, предусматривают продажу земли иностранцам. Это будет последнее, что они продадут. 2 миллиона гектар пахотной земли, которая у нас есть – её продадут за 3-4 миллиарда долларов иностранцам, потом продадут все банки, продадут всё, что осталось. Люди им не нужны – людей просто выгонят за границу, а пенсионеров оставят умирать. В конце они просто «выключат свет» в Молдове и отсюда уедут тоже.

Указ №2 – по украденному миллиарду!

- Тимофти узаконил преступное решение плахотнюковского большинства в парламенте о том, чтобы заставить все население Молдовы платить за украденный миллиард. Это решение необходимо отменить как можно быстрее! – считает Дмитрий Чубашенко. - Тимофти узаконил это беззаконие. Это свинство и с его стороны, и со стороны парламента Плахотнюка. Люди спрашивают, как с этим бороться? Решение существует. После подписания Указа №1, о котором уже знает вся Молдова, указа о роспуске Парламента, мы должны подписать Указ №2 – об отмене декрета Тимофти по этому миллиарду. Это решение должно быть приостановлено, пока не будет избран новый парламент, который отменит все эти законы и аннулирует решение нынешнего большинства о том, чтобы переложить этот миллиард на плечи граждан. Это сверхнаглость с их стороны – украсть эти деньги, а затем заставить людей их выплачивать. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Известно, кто виноват в краже миллиарда – это банда во главе с Плахотнюком. Их нужно арестовать, вернуть этот миллиард, если надо, конфисковать и продать всю их собственность и вырученные деньги передать государству в счет этого миллиарда. Только такое решение будет справедливым.