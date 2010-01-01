Режим будет низложен по закону: «Наша Партия» обнародовала политико-правовое обоснование декрета о роспуске парламента

В минувшую пятницу, стоя рядом с резиденцией главы государства, кандидат в президенты от «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко зачитал проект Указа №1 - «О роспуске Парламента РМ». Который будет издан немедленно в случае победы на грядущих выборах кандидата от «НП».

За подписью всего народа

Как уже не раз заявляла «Наша Партия», вслед за роспуском нелегитимного законодательного органа страны должны последовать досрочные парламентские выборы с последующим формированием нового правительства и, в целом, началом работы по возрождению (фактически «перезапуску») молдавского государства.

«Хочу подчеркнуть особо: это не будет чей-то персональный указ – мой, Ренато Усатого или даже «Нашей Партии». Этот указ издаст и подпишет весь молдавский народ, президентская подпись на документе будет стоять последней», - заявил Чубашенко.

При этом кандидат «Нашей Партии» совершенно недвусмысленно персонифицирует зло, ради борьбы с которым вступил в электоральную гонку:

«Я много лет словом критиковал власть, но «Наша Партия» Ренато Усатого предложила мне стать президентом и делом освободить Молдову от диктата Плахотнюка. Мы предлагаем всем гражданам принять участие в грандиозном проекте по освобождению нашей страны.

Мы знаем, что огромное число молдаван уже никому не верит. Их веру убили те, кто думает только о своем кармане, те, кто украл миллиард. Главарем нынешнего режима, уничтожающего государство - олигарх Владимир Плахотнюк. Этот режим должен быть ликвидирован, чтобы Плахотнюк окончательно не убил Молдову, и чтобы мы не упрекали себя, что мы равнодушно наблюдали за этим убийством»…

Чубашенко добавил, что Влад Плахотнюк уже демонстрирует попытки сфальсифицировать предстоящие выборы и что лучшим ответом на них «станет такая победа на выборах, которая сделает ничтожными все фальсификации»…

Контракт с обществом

Между тем, проект Указа №1 – отнюдь не просто красивый предвыборный ход «Нашей Партии». К сегодняшнему дню документ получил подробное политико-юридическое обоснование. Его текст уже обнародован.

«Смыслом Указа №1 является «контракт» кандидата с избирателями во имя избавления общества от действующего нелегитимного, неизлечимо коррумпированного и прогнившего политического класса. Избрание на пост главы Республики Молдова кандидата Чубашенко означает получение им мандата на немедленный роспуск парламента и назначение даты выборов нового парламента.

Чубашенко выступает за созыв Учредительного собрания для разработки новой Конституции, которая, после утверждения на общенациональном референдуме, должна стать фундаментом создания Четвертой Молдавской Республики. Роспуск нелегитимного парламента является первым шагом к этой цели.

Проект Указа N1, предлагаемый кандидатом Чубашенко избирателям, всесторонне обоснован с социальной, политической, юридической, процедурной точек зрения. Документ полностью отвечает действующему законодательству, основным правам человека, международным обязательствам Республики Молдова», - говорится в опубликованном обосновании.

Ворам нет доверия

В обосновании утверждается, что действующая власть потеряла не только доверии подавляющего большинства граждан Молдовы, но и моральное право руководить страной:

«За последние 7 лет, в период пребывания у власти действующей политической команды, количество граждан, которые считают, что для изменения общественно-политической ситуации в стране необходимо сменить власть, выросло в 4 раза, достигнув показателя в 70%. Желание граждан сменить власть подтверждается тем, что свыше 80% из них убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а доверие к основным публичным институтам упало до 5-10%. Антирейтинг де-факто руководителя Республики Молдова Владимира Плахотнка достигает 95%.»…

Более того, молдавские власти предержащие лишились доверия даже «внешних партнёров», годами проявлявших беспримерное терпение.

«Ситуация в Республике Молдова, в результате действий так называемой «проевропейской власти», вызывает озабоченность на самом высоком международном уровне. Неопровержимым доказательством этого служит статья Генерального секретаря Совета Европы Торнбьорна Ягланда, опубликованная в августе 2015 года в газета The New York Times. «Это захваченное государство должно быть возвращено его гражданам», – заявил Ягланд. Глава Совета Европа отметил всеобщее разочарование граждан Молдовы, нефункционирующую демократию, эпидемию коррупции, кражу миллиарда из банков, организованную преступность, трафик людей и миграцию.

Политические оценки Генсека СЕ документально подтверждаются секретным протоколом, которым лидеры так называемого «Альянса за европейскую интеграцию» поделили между собой правовые и регулирующие институты государства в целях личного и кланового обогащения. Доказательством тому служат заявления, сделанные 7 мая 2015 года в рамках парламентских слушаний, когда самые высокие руководители, ответственные за регулирование и надзор за банковским сектором и за борьбу с коррупцией, признали, что они не только знали о краже века, но и осуществляли мониторинг за ней, но при этом никто из них не посмел остановиться это преступление», - говорится в обосновании, в котором упоминается также, что украденные из банковской системы деньги превращены в государственный долг, выплата которого цинично переложена на плечи молдавского налогоплательщика.

Орган, не представляющий интересы людей

Впрочем, молдавские власть имущие, утверждается в обосновании Указа №1, научились хорошо красть не только деньги, но, например, и результаты выборов:

«Нынешний парламент XX созыва с самого начала был нелегитимным. Он был избран в результате фальсификаций, самой тяжелой из которых было незаконное снятие с выборов, за три дня до голосования 30 ноября 2014 года, партии Ренато Усатого, которая, по опросам, должна была получить большинство мест в парламенте. Фальшивые мотивы, по которым этот электоральный конкурент был снят с выборов, не были подтверждены в судебных инстанциях. Все обвинения против партии Усатого были признаны ничтожными по решениям судов. Иск против Республики Молдова в связи с незаконными действиями ее властей в избирательной кампании 2014 года принят к рассмотрению Европейским судом по правам человека.

Снятие партии Усатого с выборов привело к грубому искажению представительства граждан в высшем законодательном органе страны. Всего лишь через полгода, на всеобщих местных выборах, «Наша Партия» подтвердила народную поддержку на уровне свыше 10% голосов избирателей в районах, где голосование является политическим»…

По мнению авторов текста обоснования, нелегитимностью нынешнего парламента определяется и вся «атмосфера», царящая в законодательном органе Молдовы.

«При том, что нынешний Парламент изначально не отражал волю граждан, в нем путем подкупа, запугивания и шантажа (об этом заявляли сами депутаты) было произведено второе искажение репрезентативности в результате формирования так называемого «большинства Плахотнюка» из 57 депутатов. Это большинство было создано с помощью перебежчиков и политической коррупции. Избиратели за такое большинство никогда не голосовали. Это большинство не представляет интересы граждан. Оно служит одному человеку – Плахотнюку. Это большинство, с нарушением всех процедур, незаконно утвердило правительство Павла Филипа. В частности, была нарушена статья 98 Конституции, предусматривающая обсуждение в Парламенте программы деятельности и состава правительства», - утверждается в обосновании.

В заложниках у «Координатора»

Ныне подорвано доверие граждан даже к Конституции страны – причем действиями органа, призванного следить за её исполнением, говорится в обнародованном обосновании.

«Конституционный суд Республики Молдова неоднократно нарушал Основной закон. Своим решением от 4 марта 2016 года он фактически изменил Конституцию, не имея на это никакого права. Нарушение Конституции и других законов Парламентом, Правительством, Конституционным судом породило ситуацию правового хаоса.

Плахотнюк самовольно присвоил себе несуществующий титул «координатора совета правящей коалиции», при том, что ни один закон не предусматривает таких «органов власти» и «должностей». Тем самым Плахотнюк нарушил часть (2) статьи 2 Конституции, которая гласит: «Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа», - сказано в тексте обоснования Указа № 1

По сути вся страна сегодня оказалась в заложниках у одного-единственного человека:

«Все силовые структуры и судебные инстанции РМ поставлены на службу одному человеку – Плахотнюку.

Принадлежащие Плахотнюку телеканалы занимаются манипуляцией и «промыванием мозгов» в худших традициях тоталитарных режимов. Граждане Молдовы, ее зарубежные партнеры выражают опасение, что результаты выборов, если они не устроят Плахотнюка, будут сфабрикованы или вообще отменены.

Режим Плахотнюка нарушает международные обязательства Молдовы, в частности, положения одного из базовых учредительных документов ООН, Всеобщей декларации прав человека»…

Законный инструмент «Нашей Партии»

«Кандидат в Президенты от «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко заявляет, что Плахотнюк должен быть арестован и предан суду за узурпацию власти, соучастие в краже миллиарда и другие преступления.

Кандидат Чубашенко предлагает абсолютно легитимный и законный инструмент для достижения этой цели - Указ о роспуске Парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов», - так формулирует текст обоснования главную цель Указа № 1.

В тексте также утверждается, что все вышеназванные действия не выйдут за рамки правового поля Молдовы:

«Указ № 1 опирается на статьи 2-ю, 38-ю, 39-ю Коституции РМ, на статью 76-ю Кодекса о выборах.

Обязательство кандидата в Президенты от «Нашей Партии» освободить государство от захвата олигархом Плахотнюком основывается на закрепленных в Конституции полномочиях главы государства и принципах правового государства, развитых в Постановлении Конституционного суда от 22 апреля 2013 года и в других решениях Конституционного суда.

В соответствии с Основным законом государства, своей волей народ выбирает Президента, тем самым подтверждая основой пункт его предвыборной программы, а именно, что нынешняя власть является антинародной, нелегитимной, коррумпированной, не отражает интересы большинства граждан, и должна быть низложена…



