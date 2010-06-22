Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) в октябре зарегистрировало 358 фармацевтических препаратов, производители которых изменили цены.

Из общего числа медикаментов 37,4% – европейского производства, 21,5% импортируются из стран СНГ, а 23,2% – из других стран. В то же время около 18% лекарственных препаратов производятся в Молдове.

В ходе рассмотрения поданных досье АЛМИ зафиксировала снижение производителями стоимости более 260 препаратов, что в среднем на 8,98% меньше утвержденных ранее в Национальном каталоге цен. В отношении 45 препаратов цены от производителей были зафиксированы впервые.

Согласно Постановлению правительства №525 от 22.06.2010, цены будут действительны в течение года с момента распоряжения Генерального директора.