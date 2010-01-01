Крепкие и красивые ногти – мечта многих женщин, однако зачастую она так и остается недостижимой. Сухие и ломкие ногти не оживить регулярным посещением маникюрных салонов. По мнению медиков, эта косметическая проблема куда более серьезная, чем кажется на первый взгляд. Решать ее нужно изнутри, изменяя привычный рацион питания и привычки.

ВИКТОРИЯ КАЛИНЕВИЧ

«Если речь идет о возрастных пациентах (после 40 лет), то чаще всего причиной ломкости ногтей являются гормональные сбои, – объясняет семейный доктор Ирина Герасимова. – Дефицит витаминов и минералов, анемии, болезни печени и постоянные стрессы также негативно сказываются на состоянии организма в целом и могут вызывать сухость ногтевых пластин». Причем этот косметический дефект тревожит в равной степени как женщин, так и мужчин.

«Женщинам, правда, чаще приходится заниматься домом. Им я предложил бы часть хозяйственных работ (чистка раковины, мытье полов и посуды и др.) выполнять в перчатках, – советует телеведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин. – При длительном контакте с водой и химическими средствами кожа рук и ногти разрушаются».

Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо обеспечить организм требующимися для роста ногтей веществами и микроэлементами. Правильное питание – залог здоровья не только ногтей и волос, но и всех внутренних систем организма. Особенно важны продукты, богатые кремнием, железом, витаминами А, В, Е и D. Они содержатся в печени, фасоли, луке, петрушке, листовом салате, сыре и других продуктах.

Также нужно обратить внимание на количество кальция, употребляемого с пищей. Известно, что его содержится довольно много в молочных продуктах. Поэтому те, кто любит молоко, творог, сыр, как правило, не имеют проблем с ногтями. Альтернативой молочным продуктам могут стать морепродукты – рыба, морская капуста. Обеспечить поступление этого важного для жизнедеятельности макроэлемента можно также, принимая витаминные комплексы с минеральными веществами.

Косметологи предупреждают, что испортить ногти даже за одну процедуру может неправильный маникюр. При нанесении или снятии покрытия неумелый мастер легко повреждает верхний защитный слой ногтевой пластины, что в дальнейшем провоцирует ее ломкость. Кроме того, большая часть покрытий не дает возможности ногтю дышать.

К проблеме сухих и ломких ногтей лучше все же подходить серьезно, ведь их состояние зависит от желания человека помочь себе, а для этого порой приходится изменять привычки. Напомним, что ногти увлажняются изнутри теми же способами, что и кожа, и волосы. Чтобы устранить ломкость, нужно пить больше чистой воды, а продуктов и блюд, вызывающих обезвоживание, избегать. Всем известно, что кофе при частом употреблении активно вымывает кальций, но отказываться от него многим не хочется: как же еще можно взбодриться, если нападают сонливость и вялость? Оптимальной альтернативой мог бы стать чай с имбирем, хотя его и чуточку дольше готовить. Зато пользы от этого напитка в разы больше.

При лечении слабых ногтей специалисты советуют наносить на них укрепляющие средства, но можно заменить их натуральными продуктами.

Народные средства

Очень хороший эффект при регулярном применении дают масляные ванночки. Для процедур подойдет растительное масло. Его нужно подогреть и опустить в него на 20 минут кончики пальцев. Лучше всего такие ванночки делать перед сном, а на ночь надеть тонкие хлопчатобумажные перчатки.

Благотворно сказываются на состоянии ногтей ванночки с морской солью. На один стакан подогретой воды потребуется одна столовая ложка морской соли и две капли йода. Нужно опустить ногти в воду на 15–20 минут, после процедуры смазать руки питательным кремом.

Хорошо укрепляет ногти лимон. Его нужно разделить пополам, а затем в каждую из долек погрузить пальцы рук и оставить на 15 минут. Также можно в течение дня несколько раз протирать ногти дольками этого фрукта.