От запаса прочности сердечно-сосудистой системы во многом зависит качество жизни человека. Согласитесь, мало приятного, когда после подъема по лестнице всего лишь на несколько этажей коленки дрожат, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Чтобы избежать подобных проблем, нужно следовать несложным правилам.

ВИКТОРИЯ КАЛИНЕВИЧ

О них жителям планеты медики напомнили в День сердца, который отмечался недавно. По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы именно заболевания сердца и сосудов чаще всего увеличивают статистику смертности населения, а вовсе не онкология, грипп или экзотические вирусы, как думают многие. Самое обидное, что примерно 80% случаев преждевременных смертей можно было бы избежать, если контролировать факторы риска (повышенное артериальное давление, лишний вес, уровень холестерина, глюкозы и вредные привычки).

Чтобы «мотор» работал нормально, также нужно спать не меньше семи часов в сутки. Такой режим, по мнению врачей, не только позволит организму полноценно восстанавливаться, но и противостоять стрессовым нагрузкам. Исследования показывают, что полноценный сон примерно на 65% снижает риски развития инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца. В то время как при постоянном недосыпании (когда на сон отводится менее шести часов) почти в два раза увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. Тревожными симптомами, свидетельствующими о недосыпании, являются быстрая утомляемость, вялость и плохое настроение.

«Знаю по своим пациентам, что, когда снижается жизненный тонус, люди, стараясь доступными средствами компенсировать хандру, как правило, начинают ее заедать, – предупреждает семейный доктор Ольга Минаева. – В результате уже через один-два месяца наблюдается прибавка в весе в среднем на 2–3 кг. И если не изменить привычки, масса тела увеличивается по нарастающей».

Поэтому диетологи советуют следить за питанием, чтобы оно было рациональным и сбалансированным. И, например, вместо жирного мяса съесть рыбу, а пирожное заменить сухофруктами. Европейские ученые, проанализировавшие влияние пищевых привычек на развитие инфарктов и инсультов, пришли к выводу, что пациенты, употреблявшие белковые продукты, лучше защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Объясняется это тем, что животные белки способствуют укреплению стенок артерий и тем самым страхуют от скачков артериального давления.

Другой полезный продукт – орехи, в первую очередь – миндаль, фундук и кешью. Их нужно съедать не меньше 30 г в день. Они содержат ценные жиры, витамин Е, белок и клетчатку. Только нужно их есть, что называется в чистом виде, а не в шоколадках, чтобы не добавлять лишних калорий.

Занятия спортом – еще один ресурс, который увеличивает не только продолжительность жизни, но и ее качество. Ученые из Швеции доказали: если активно двигаться хотя бы 20–30 минут в день, улучшается не только самочувствие, но и работа сердца. Особенно полезно для укрепления сердечной мышцы плавать и ходить пешком.

Нелюбимая многими детьми, да и взрослыми овсянка полезна не только с точки зрения диетологов, но и кардиологов. Ученые Гарвардского университета, которые наблюдали группу пациентов почти 15 лет, обнаружили следующую закономерность: те, кто ел овсяную кашу на завтрак, реже имели проблемы с сердцем (число заболеваний сокращалось на 15%), да и в целом оказались более оптимистичными и дисциплинированными. Так что, выбирая между сэндвичем, сосисками или овсянкой, лучше все же съесть кашу.

И еще один важный момент: нужно в день выпивать не меньше 1,5–2 л воды. Совет давно известный, но мало кто ему следует, и напрасно. Возрастным пациентам, которые имеют в анамнезе гипертонию или ишемию, вода жизненно необходима – она разжижает кровь. Недостаток жидкости в организме может спровоцировать подъем артериального давления и в целом ухудшает физическое состояние. Кроме того, «сухой режим» может привести к образованию тромбов. Только пить нужно чистую воду, а не газировку. Плюс к этому лучше ограничить употребление соли, которая, как известно, препятствует выводу жидкости из организма, что также приводит к повышению давления.