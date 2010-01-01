Специальная комиссия Минздрава с апреля получила 67 заявок на искусственное оплодотворение от супругов, которые не могут зачать детей. Изучив их досье, отобрали 30 пар, которые подошли по всем показаниям, после чего начали лечение. По регламенту ведомства каждая бесплодная пара имеет право на одну процедуру ЭКО в год за счет страховки ОМС.

Министр Руксанда Главан пообещала: «Будем стараться ежегодно осуществлять финансовую помощь 100 парам».

Процедуру экстракорпорального оплодотворения проводят в четырех частных клиниках столицы. Стоит она 31 тысячу леев. Но выбранные пары покупают только самые необходимые лекарства. «Они оплачивают медикаменты, которые нужны для стимуляции овуляции. Эти лекарства дорогие. Но более 50% стоимости процедуры оплачивает государство. После имплантации эмбриона остальные процедуры обходятся дешевле», — сообщил Третьему каналу директор больницы Вячеслав Мошин.

В Молдове зачать детей не могут около 140 тысяч пар, некоторые из них годами тщетно лечатся. Благодаря ЭКО три тысячи из них могут стать родителями. Ежегодно в Молдове проводят около тысячи подобных процедур.