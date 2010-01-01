Врачи утверждают, что важным аспектом в появлении злокачественных опухолей является наследственный фактор.

В 2016 году число новых случаев злокачественных опухолей у детей выросло. В Республике Молдова на 100 тыс. детей в возрасте 0-17 лет приходится в среднем 13,5 новых случаев, по сравнению с 8,8 случаями в 2012 году.

Врачи Онкологического института отмечают, что в последние годы количество детей со злокачественными опухолями, находящихся на учете учреждения, выросло.

«Рак помолодел», утверждают онкологи. Дети приходят чаще в Онкологический институт. Это происходит и потому, что семейные врачи чаще посылают детей с подозрением на онкозаболевания на консультации к педиатрам-онкологам, учитывая, что количество онкологических больных ежегодно растет, а ответственность и страх заболеть стали больше. И население часто обращается самостоятельно к специалистам Онкологического института”, говорится в ответе медицинского учреждения на запрос Агентства IPN.

Специалисты отмечают, что благодаря современным методам лечения уровень выживаемости среди детей со злокачественными опухолями увеличился. Увеличилось и количество детей, находящихся на учете. Результаты лечения злокачественных заболеваний у детей прямо пропорциональны развитию ракового процесса, поэтому ранняя диагностика заболевания приводит к росту выживаемости. Чем раньше выявляется опухолевый процесс, тем эффективнее лечение.

Врачи утверждают, что важным аспектом в появлении злокачественных опухолей является наследственный фактор, поэтому необходимо уделять особое внимание таким семьям.

По данным Национального бюро статистики, в 2016 году в структуре заболеваемости среди детей преобладали опухолевые болезни кроветворной системы – 52,2%, головного мозга и центральной нервной системы – 16,3%, почек – 10,9% и др. Злокачественные новообразования чаще появляются у девочек (14,8 случаев на 100 тыс. девочек, по сравнению с 12,3 случаями на 100 тыс. мальчиков) и у детей в возрасте 5-14 лет.