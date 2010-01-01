Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил Национальную программу по борьбе с вирусным гепатитом В, С и D на 2017-2021 гг. и План действий по ее реализации. Цель документа - снижение заболеваемости острым и хронимческим вирусным гепатитом, циррозом как минимум до уровня показателей большинства европейских стран; улучшение эпидемиологической ситуации и состояния здоровья населения Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в Управлении правительства по связям и протоколу, власти намерены развивать услуги по диагностике вирусных гепатитов В, С и D, проводить профилактические меры, вести научно-исследовательскую работу и информировать население о серьезных последствиях этих заболеваний. Также одна из целей программы - обеспечение доступа пациентов с гепатитом B, C и D к качественному лечению и постоянному уходу.

Выполнение этих мер приведет к росту случаев раннего выявления лиц, инфицированных вирусным гепатитом В, С и D, обеспечению лабораторий диагностическими тестами и разработке функционального реестра по мониторингу лечения острых и хронических вирусных гепатитов.

Примерная стоимость реализации программы составляет 442,8 млн. леев, они пойдут на обеспечение лечения больных в специализированных отеделениях с использованием противовирусных препаратов; на развитие диагностических лабораторных услуг, вакцинацию и другие профилактические меры.