



Районная больница Рышкань приобрела современный мобильный рентгеновский аппарат, а также оборудование для анестезии. Все это было сделано благодаря помощи правительства Японии, которое выделило на эти цели в рамках программы Kusanone более $84,1 тыс.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в посольстве Японии в РМ, модернизация медучреждения позволит повысить качество обслуживания пациентов, даст возможность увеличить количество хирургических вмешательств и повысить их безопасность. А мобильный рентгеновский аппарат можно будет использовать без необходимости доставки нуждающихся в рентгеновский кабинет.



По предварительным данным, порядка 9 тыс. пациентов получат ежегодные медицинские услуги с использованием приобретенного в рамках проекта современного оборудования.



В церемонии передачи оборудования в среду принял участие и Посол Японии в Кишиневе Масанобу Йошии, который заверил, что правительство его страны продолжит поддержку Молдовы в ее стремлении к модернизации и реформировании.



Программа финансовой помощи для проектов развития Kusanone, спонсируемая Правительством Японии, оказывает содействие проектам, предложенным различными организациями. Она реализуется в Молдове с 2008 г. и с тех пор правительство Японии профинансировало в ее рамках порядка 40 проектов на $3,3 млн. в области публичного здоровья и образования.



