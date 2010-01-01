В последующие пять лет офтальмологическим услугам Молдовы предстоит пройти модернизацию, а люди с нарушениями зрения будут обеспечены устройствами оптической коррекции.

Для реализации этих задач в пятницу, 24 марта, в Кишинёве было подписано соглашение о сотрудничестве между рядом министерств и неправительственных организаций, передаёт IPN.

Свои подписи под соглашением поставили: Центр социально-медицинской реабилитации людей с ослабленным зрением „Low Vision” (Молдова), Благотворительная организация „Hjelp Moldova”, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и Министерство труда, социальной защиты и семьи. Отвечать за реализацию соглашения будет Центр „Low Vision”.

Это будет происходить в несколько этапов. Для начала подписавшие документ стороны определятся со стратегиями развития и совершенствования офтальмологических услуг в Молдове. Вторым этапом станет разработка Национального плана в области здоровья глаз. Затем из-за рубежа будет доставлено оборудование, предназначенное для профилактики, выявления и лечения проблем со зрением, а также для социальной и образовательной интеграции людей с нарушениями зрения.

Как заявила на церемонии подписания соглашения директор Центра „Low Vision” Татьяна Гидиримская, реализация этого документа призвана расширить доступ людей с нарушениями зрения к улучшенным офтальмологическим услугам. Срок реализации соглашения составляет 5 лет.

В Молдове состоят на учёте свыше 10 тысяч людей с нарушениями зрения. В большинстве больниц страны имеются офтальмологические отделения. Есть также частные центры, предоставляющие офтальмологические услуги .