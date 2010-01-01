В медицинских учреждениях страны откроют 61 отделения и палаты экстренной помощи, сообщает NOI.md, цитируя e-medicina.md.

Это предусмотрено в Положении об организации и работе отделения скорой помощи в больнице, вынесенного на публичное обсуждение.



Подразделения, созданные директорами больниц или главами территориальных управлений здравоохранения, будут открыты на базе приемных покоев.



В зависимости от числа обращений, отделения экстренной помощи будут подразделяться на три типа. Подразделения будут находиться на первом этаже, с удобными подъездными путями для машин скорой помощи и отдельным входом для пациентов.



Все отделения будут располагать помещением для распределения больных, кабинетом для регистрации пациентов, зонами для реанимации, специальными помещениями для оказания экстренной помощи при острых случаях, и помещениями для наложения гипса. Отделения экстренной помощи III и II типа будут располагать собственными лабораториями, аппаратом для рентгена и УЗИ, небольшими помещениями для хирургического вмешательства и помещениями для умерших.

Среди учреждений, которые откроют подразделения этих двух категорий, числятся Больница скорой помощи, Республиканская клиническая больница, Больница Святой Троицы и столичная Больница им. Игнатенко, Институт матери и ребенка, бельцкая муниципальная больница, кагульская, хынчештская, оргеевская, сорокская, единецкая, унгенская и комратская больницы.

Отделения экстренной помощи III типа будут открыты в остальных районных больницах, а также в Институте кардиологии, Институте онкологии и Клинической психиатрической больницы. Согласно Положению, в отделениях и палатах неотложной помощи будут работать медицинские сестры высшей категории, врачи, отвечающие за смену, и дежурные врачи, рентгенологи и узисты, санитары, носильщики и социальные работники.