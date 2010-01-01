Ассоциация фармацевтов Республики Молдова обеспокоена инициативой отпускать лекарства в розницу в специализированных магазинах.

Соответствующий проект был инициирован Министерством здравоохранения с целью упрощения доступа к фармацевтическим товарам. Многие эксперты в области здравоохранения утверждают, что предлагаемые изменения не обоснованы и могут создать хаос на фармацевтическом рынке.

Председатель Ассоциации фармацевтов Мария Кожокару-Тома заявила, что Молдова не готова к продаже лекарств в специализированных магазинах.

«На заседаниях Ассоциации фармацевтов мы выразили нашу обеспокоенность этим законопроектом и призвали учитывать реальные сроки оценки и пересмотра нормативно-правовой базы в области медикаментов и фармацевтической деятельности, следовательно, поставить во главу угла политику в области лекарств, закон о лекарствах, закон о фармацевтической деятельности/ или аптеках. Мы также попросили продлить сроки дискуссий по этому законопроекту и привлечь больше профильных специалистов», — отметила Кожокару-Тома.

По ее словам, проект содержит положения, не соответствующие нормам фармацевтической деятельности.

«Мы обеспокоены уровнем подготовки лиц, которые будут консультировать население в этих магазинах, потому что одних лишь курсов не достаточно для подготовки специалистов в области медикаментов. Предложенная инициатива создаст опасный прецедент и будет способствовать тому, что лекарства будут выведены из-под контроля квалифицированного персонала, поскольку не понятно, какая квалификация будет у продавцов лекарств», — пояснила председатель ассоциации.

Ассоциация фармацевтов Республики Молдова – профессиональная организация, которая объединяет более трех тысяч специалистов в нашей стране.

Ранее Минздрав предложил упростить процедуру отпуска фармацевтических препаратов, которые не требуют рецепта. Так, предлагается продавать медикаменты в магазинах, на специальных полках и по рекомендации специализированного консультанта. Список препаратов, разрешенных к продаже в магазинах, будет одобрен Министерством здравоохранения, а Агентство по лекарственным средствам выдаст разрешения магазинам, которые будут продавать фармпрепараты.

Источник: moldpres.md