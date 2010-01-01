



На основании полиса о медицинском страховании бесплодные семейные пары могут воспользоваться бесплатной процедурой искусственного оплодотворения. Министр здравоохранения Руксанда Главан сообщила на пресс-конференции, что эта мера начала действовать в пятницу.

Согласно регламенту, семьи, имеющие медицинскую страховку, желающие воспользоваться этой процедурой, должны обратиться к семейному врачу, который откроет карточку и выдаст билет-направление для осуществления медицинского обследования и прохождения процедуры х Центре репродуктивного здоровья и медицинской генетики Института матери и ребенка. Комиссия утвердит предоставление бесплатной процедуры и семейные пары самостоятельно смогут выбрать учреждение, в котором осуществят искусственное оплодотворение. Процедуру искусственного оплодотворения, которая стоит 31,729 леев, полностью оплатит Национальная Комиссия медицинского страхования. В то же время, стоимость лекарства, на лечение семейных пар, которая может достигнуть 25 тыс. леев будет покрыта за счет бенефициаров. По данным Министерства здравоохранения, около 140 тысяч пар в стране являются бесплодными и нуждаются в искусственном оплодотворении.