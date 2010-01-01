Министерство здравоохранения внедрит новый закон о лекарствах, согласно которому фармацевтический рынок страны будет обеспечен дешевыми и качественными лекарственными препаратами.

Новый законопроект предусматривает упрощение процесса авторизации лекарственных препаратов. Кроме того, экономические агенты будут обязаны импортировать лекарства в зависимости от нужд пациентов, тем самым решая проблему кризиса фармацевтических препаратов в стране.

В то же время, согласно пресс-релизу, в некоторых специализированных магазинах будет разрешена продажа препаратов без рецепта. Список этих препаратов будет составлен Министерством здравоохранения.

В случае несоблюдения новых положений закона экономические агенты будут наказаны, а если нарушения будут очень серьезными, Агентство по лекарствам отзовет лицензию импортеров и дистрибьюторов лекарственных средств на определенный период.

Мнения и комментарии по документу можно оставить на платформе общественных дебатов particip.gov.md до 21 февраля.