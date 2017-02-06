"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров… Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные", — говорится в документе.





В РАН подчеркнули, что "принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют"Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, говорится в меморандуме комиссии.Ученые также заявили, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу."Все они оказались в итоге безуспешными", — отмечают академики.При этом ученые отмечают, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов, подчеркнули в академии. Ранее ряд СМИ сообщал, что выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова обратились к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах. В медуниверситете имени Сеченова преподают курс "Основы гомеопатии".