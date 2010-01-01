Каждую неделю три жительницы Молдовы умирают от рака шейки матки, хотя эту форму рака можно легко предотвратить. Ежегодно около 300 женщин узнают о том, что они больны этим заболеванием, а в 60% случаев женщины обращаются к врачу с запозданием. Как сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Руксанда Главан, 23–29 января в Молдове отмечается Европейская неделя профилактики рака шейки матки, в ходе которой будут организованы различные мероприятия по информированию женщин, передаёт IPN.



Руксанда Главан сообщила о том, что болезнь развивается медленно и без видимых признаков, а смертность от рака шейки матки является второй причиной смерти среди женщин, больных раком. На первом месте находится рак молочной железы.



„Мы обращаемся к женщинам, которые борются с этой болезнью, с посланием, полным солидарности, мы даём старт серии публичных мероприятий, направленных на повышение осведомлённости и информированности женской части населения”, - заявила министр здравоохранения.



Министерство здравоохранения призывает всех женщин в возрасте от 25 до 61 года посетить врача и пройти скрининг шейки матки, который является бесплатным обследованием, вне зависимости от наличия или отсутствия у женщины медицинской страховки.



Руксанда Главан добавила, что программы по скринингу рака шейки матки позволяют предотвратить до 80% случаев заболевания. Специалисты рекомендуют проходить скрининг шейки матки каждые три года, но не менее важна и вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) в подростковом возрасте. В связи с этим, около 15 тысяч девочек в возрасте десяти лет должны быть вакцинированы в течение 2017–2018 гг., что поможет предотвратить рак шейки матки. Для применения в течение каждого из двух этих лет Молдова получит по бесплатной партии вакцины против вируса ВПЧ.



Заместитель представителя ЮНФПА в Молдове Наталья Кожохарь рассказала о том, что ЮНФПА и другие партнёры оказывают поддержку Министерству здравоохранения с целью того, чтобы у каждой жительницы Молдовы был доступ к качественным услугам, позволяющим предотвратить рак шейки матки и сохранить здоровье.



В 2015 году в Молдове находились на учёте 3914 женщин, больных раком шейки матки (в том числе 290 новых случаев выявления). Рак данного типа поражает в основном молодых женщин.