Привести фигуру в порядок после пищевого загула в новогодние праздники – заветная мечта многих. Причем большинство отдают себе отчет в том, что быстро избавиться от лишних килограммов без ущерба для здоровья вряд ли получится. Но разве это кого-то останавливало? Наши советы помогут добиться нужного эффекта без жестких ограничений.

ВИКТОРИЯ КАЛИНЕВИЧ

Прежде чем бросаться во все тяжкие, нужно четко осознать, что сброшенные за неделю пять кило – это будет вода. «У более или менее стройного человека в организме нет столько жидкости, у полных, вес которых больше 65 килограммов, ее намного больше, – объясняет тренер по похудению Людмила Гриценко. – Поэтому за первую неделю такие люди спокойно могут скинуть не то что пять, иногда даже семь килограммов. Однако после каждого такого жесткого ограничения идет срыв, который грозит набором веса с лихвой.

Поэтому диетологи советуют худеть, следуя ленинским заветам – «лучше меньше, да лучше». Маргарита Королева, автор методики «сытой стройности», по которой избавлялись от лишних килограммов, а теперь поддерживают вес многие звезды эстрады и шоу-бизнеса (Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Наталья Королева и другие), напоминает о трех важных «не»: не голодать, не переедать и не испытывать жажду.

По ее словам, человек так устроен, что на жесткие ограничения в еде, на мучительное чувство голода и многочисленные запреты он отвечает зверским аппетитом. Это чистая психология, когда срабатывает инстинкт самосохранения и организм стремится избежать будущего стресса, накопив запасы. Зная это, диетолог разрешает своим клиентам есть даже после семи вечера. Какой уж тут сон, когда все мысли только о еде. Для перекуса подойдут зеленый чай с ложкой меда, половинка яблока или грейпфрута, стакан кефира с сухариком.

Кроме того, для стимулирования обмена веществ необходимо достаточное количество воды – не менее двух литров в день, и при этом нужно ограничивать употребление соли. «Пить нужно много и часто, и лучше – чистую воду», – объясняет Маргарита Королева. Решив похудеть, нужно не полениться и первое время вместе с диетологом просчитать энергозатраты, чтобы питание было сбалансированным. Так, для мужчин и женщин после 40 лет энергетическая ценность дневного рациона не должна превышать 1500 и 1300 килокалорий соответственно. Разница в цифрах объясняется тем, что у мужчин обмен веществ активнее, чем у женщин, примерно на 7–10%. С каждым десятилетием активность обмена веществ снижается на 5–10%. Вот почему с возрастом, чтобы не набирать лишние килограммы, нужно вообще меньше есть.

Что касается соотношения белков, жиров и углеводов, оптимальной, по мнению специалистов, является следующая схема: 1:1,5:4. Их источником должны служить натуральные продукты, преимущественно растительного происхождения, молочные продукты, постное мясо и крупы, а способы приготовления – щадящие (лучше всего готовить на пару, варить или тушить, но без добавления масла).

Избавиться от лишних килограммов некоторым помогают монодиеты, когда несколько дней кряду разрешено питаться только одним продуктом. Это может быть рис, гречка, курятина или овощи. Разумеется, такая программа похудения – на любителя. Например, в течение «рисовых дней» единственное блюдо – длиннозернистый рис, приготовленный на пару. Полученную кашу нужно разделить на шесть приемов, запивать водой, а сдобрить разрешается только тремя чайными ложками меда. Разумеется, выдержит такую диету далеко не каждый. «Куриные дни», когда приготовленную на пару курятину без кожи нужно съесть в течение дня за шесть подходов, воспринимаются более оптимистично.

Тем, кто вообще с трудом переносит любые ограничения в еде, может помочь одна хитрость. Она позволяет скинуть минимум 1,5 кг в неделю. Можно съедать в течение дня не привычную порцию, а половину. Только не нужно акцентировать на этом внимание. Это, кстати, самое сложное. Поэтому очень важно прислушиваться к собственным ощущениям. И если диета совсем не идет, лучше купить новое платье, чем заработать нервный срыв.