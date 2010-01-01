Четвёртый в столице Общинный центр психического здоровья открыл свои двери на территории Центра семейных врачей №7, который расположен на улице Докучаева. Глава Муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану сообщил, что теперь остаётся лишь один столичный сектор, в котором пока нет такого центра. Речь идёт о Рышкановке, но работы по ремонту здания и там уже идут и будут завершены в нынешнем году, передаёт IPN.

На оснащение учреждения из муниципального бюджета выделены 500 тысяч леев. Как рассказал глава этого нового центра Михай Хотиняну, медучреждение будет обслуживать до 125 тысяч жителей сектора Центр и пригородных населённых пунктов Крикова, Вадул-луй-Водэ и Чореску, однако непосредственными бенефициарами услуг в сфере охраны психического здоровья станут 2500 взрослых и детей.

С пациентами будет работать многопрофильная команда, состоящая из психиатра для взрослых, детского психиатра, логопеда, медсестёр и других специалистов. Общинный центр также имеет возможность проводить лечение в стационаре, будучи оборудованным несколькими палатами для проведения необходимых процедур.