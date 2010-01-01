Министерство здравоохранения Молдовы начинает вакцинацию населения против гриппа.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, 200 тыс. вакцин против гриппа, переданные в качестве пожертвования Центром вакцин США уже доставлены в РМ и будут распределены Национальным центром общественного здоровья.



Люди, находящиеся в группе риска заболевания могут обратиться к семейным врачам и пройти вакцинацию. Приоритет будет отдан больным с хроническими заболеваниями, карабинерам, пограничникам, представителям службы спасения и таможенной службы, воспитанникам детских домов, постояльцам дома престарелых, сотрудникам социальной помощи.



Дети до 18 лет, согласно закону, могут получить бесплатно вакцину и бесплатно пройти курс лечения.



По данным минздрава, число больных гриппом ниже эпидемиологического порога, 183,7 случаев на 100 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заболевания гриппа увеличилось до 13, из которых пять взрослых и восемь детей.



Управление здравоохранения примэрии Кишинева в 2016 г. запросило 34 тыс. доз вакцин. В 2015 г. было 11 тыс.