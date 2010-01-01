Минздрав и национальная кампания медицинского страхования обнародовали проект совместного приказа, утверждающего положение о регистрации населения у семейного врача в медико-санитарном учреждении, оказывающем первичную медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Думитру БАРБАЛАТ

Приказ обращен к руководителям управлений здравоохранения муниципия Кишинэу и АТО Гагаузии, отдела здравоохранения муниципия Бэлць, медико-санитарных первичных медицинских учреждений, центров здоровья и центров семейных врачей, медицинских ведомственных учреждений и частных, территориальных агентств НКМС. Они должны:

- под личную ответственность организовать выполнение положения;

- своим приказом назначить ответственного за процесс выбора семейных врачей;

- обеспечат обнародование списков семейных врачей, которые работают в учреждениях, в том числе на веб-странице учреждения;

- проинформировать население о значимости регистрации у семейных врачей и порядке выбора таковых.

В ходе записи предписывается обеспечить пациентам право выбора медучреждения и семейного врача. Каждому должно быть гарантировано право записываться свободно к семейному врачу, а если есть возможность (!) - и право выбора или смены врача.

Для обеспечения доступа к первичной медицинской помощи, все пациенты независимо от статуса (застрахованы или нет) вправе выбирать только одного семейного врача одного медучреждения. Все члены одной семьи (имеющие одинаковый адрес), как правило, будут приписываться к одному семейному врачу, который будет обслуживать население одной территории по месту жительства. Дети обязательно будут закреплены за семейным врачом, у которого лечится один из родителей. Новорожденные будут записаны к тому врачу, который обслуживает мать, сразу после рождения.

Если лицо не записано ни к одному семейному врачу, его регистрацию обеспечит семейный врач, обслуживающий территорию по месту проживания.

Сменить семейного врача и/или медучреждение можно будет не ранее шести месяцев с даты последней регистрации, за исключением случаев, когда меняется место жительство.

Все пациенты смогут сверить данные о регистрации у семейного врача в информационной системе на электронной странице НКМС www.cnam.md.

На протяжении пяти лет с момента введения в действие нового положения каждый пациент обязан будет подтвердить свое желание быть зарегистрированным в списке соответствующего семейного врача соответствующего медучреждения. Нужно будет заполнить новое заявление, которое приложат к первоначально написанному заявлению, обеспечив достоверность данных в информационной системе.

Следует отметить, что первое подобное положение было утверждено минздравом и НКМС в 2008 году, второе - от 2010 года – действует в настоящее время. И вот новое положение. И каждый раз дается ссылка на необходимость выполнения требований закона о здравоохранении, закона об обязательном медицинском страховании, закона о правах и обязанностях пациента и закона о профессиональной деятельности врача - но ничего не сказано о предыдущих регистрациях к семейным врачам и правах гражданина/пациента использовать существующую регистрацию.

Так что, предлагается начать заново очередную бюрократическую процедуру регистрации? И это, по мнению отраслевого министерства, называется заботой о здоровье населения?

Источник: NOI.md