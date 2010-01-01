Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило, что вакцина от гриппа в республику до сих пор не прибыла. Однако по данным ведомства, задержка не зависит от молдавской стороны.

Накануне глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану сообщил, что вакцина от гриппа должна была прибыть в Молдову еще две недели назад, но до сих пор этого не произошло. Вместе с тем в республике уже подтверждены лабораторно шесть случаев заболевания сезонным гриппом H3N2, пять из которых – в Кишиневе.

Как подчеркнули в Минздраве, это ведомство подписало соглашение с американским Центром по вакцинам, предусматривающее предоставление 200 тысяч доз вакцины, которая «должна прибыть в Молдову и позволит контролировать появление эпидемии гриппа на территории нашей страны».

“«В настоящее время партия вакцины находится на пути в Молдову. Подчеркиваем, что подписанное соглашение предусматривает, что все процедуры и транспортировка вакцин осуществляется компанией-донором», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что со своей стороны сделали все возможное, чтобы ускорить реализацию таможенных процедур, что позволило бы доставить вакцины в Молдову как можно быстрее.

Минздрав напомнил, что в прошлом году вакцинация против гриппа в стране началась в конце декабря. Это, по мнению ведомства, не привело к серьезным проблемам со здоровьем у населения из группы риска.

В этом году эпидемиологический порог установлен на уровне 311 случаев заболевания на 100 тысяч населения.