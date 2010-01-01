Министерство здравоохранения закупило на 35 млн. леев медикаментов для больных гепатитом B, C, D. Деньги для приобретения предусмотрены в Национальной программе по борьбе с гепатитом на 2016 г.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в минздраве, около 3 тыс. пациентов смогут в два этапа пройти противовирусный курс для лечения хронического гепатита С. Также приобретены медикаменты для лечения гепатита B и D.



Схемы для лечения хронического гепатита С будут впервые применены в Молдове и высоко оценены на международном уровне. Пациент будет проходить эффективный курс лечения на протяжении 8-12 недель, тем самым существенно сократив период. Ранее лечение длилось на протяжении года. По данным экспертов, смертность от заболевания гепатита B сократилась в 1997 г. с 25,46 случаев на 100 тыс. человек до 0,96 на 100 тыс. человек в 2015 г. От гепатита С с 6,14 до 1,23 и от гепатита D с 1,89 до 0,1.