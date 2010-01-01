Ежегодную встречу выпускников, которая традиционно организуется в первую субботу февраля, можно провести не только в стенах родной школы. Поговорить о жизни со старыми друзьями и наставниками в неформальной обстановке предлагают столичные развлекательные заведения. О том, какие тематические и развлекательные программы ожидаются в эти выходные в Кишиневе, читайте в нашем обзоре.



«День рождения поколения Х»



Что. Праздничный концерт



Где. Паб Old Bus



Когда. 6 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Праздничный концерт Посвященный Дню рождения поколения Х.. а так же - 50-летию фирмы «Мелодия». Вас будут радовать заслуженные (и даже очень) музыканты МССР: Тимур Пантелеев (вокал, гитара), Александр Обыденик (бас-гитара), Игорь Сомов (гитара, вокал), Руслан Чоту (ударные). Радиоведущий «Маяка» - Олег Монах. Ориентиры: для гуляк - 88 шагов от нижних ступенек Соборного Парка по брусчатке; для Любителей Блока - между 6-м и 7-м фонарём сверху (аптека за углом), для Дамы с Собачкой - 10-ое дерево «пешеходки» сверху от парка; для меломанов - Steve Johnson - Bus Blues; для влюблённых - там, где вы встретитесь.



Информация. 069 293 311



International Bartender's Day



Что. Вечеринка ко Дню бармена



Где. Goldbar



Когда. 6 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Ежегодно, 6 февраля во всем мире отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей, выбравших себе профессию бармена. Именно эти ребята по ту сторону стойки делают нашу жизнь вечером в пятницу или субботу ярче и веселее во всех смыслах этого слова. Приходи на вечеринку, будет весело и интересно!



Информация. 069 464 680; 079 464 680



Zion Reggae Fest



Что. Зимняя вечеринка посвящённая Бобу Марли



Где. Клуб «Типография 5»



Когда. 6 февраля



Цена. 60 леев



Программа. Зимней вечеринке в честь старика Боба в этом году быть! В нынешнем году будет больше, чем концерт, так как с каждым годом рэгги-движение набирает обороты, и неравнодушных идее растафарианства становится все больше. Настоящее событие можно назвать полноценным Рэгги Фестивалем, проведенным в день (а точнее в ночь) рождения самого Боба Марли (заодно отметим его 70-ый юбилей). Zion Reggae Fest предоставляет возможность выступить артистам различных направлений, которых объединяет любовь к рэгги и ее философии. Вас ожидает увлекательное шоу с программой из самых разнообразных музыкальных жанров.

Информация. 079 894 142

Jazz Dialogue

Что. Джазовый концерт



Где. 44-Jazz Cafe



Когда. 7 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Исключительная программа на тему интернационального Джаза, исполненая в свободной манере, с интересными импровизациями, где пианино и вокал идеально взоимодействуют. За пианино - Валериу Куля, вокал - Silvia Allegro Duo.



Информация. 022 224 495; 079 794 444

Вечер встречи выпускников

Что. Вечеринка одноклассников



Где. Night сlub Faraon



Когда. 7 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Пьем, поем, танцуем, гуляем, и снова пьем! В перерывах вспоминаем школьные годы, делимся с одноклассниками своими достижениями.



Информация. 079 213 521

«День цветных напитков»

Что. Тематическая вечеринка



Где. Muzcafe



Когда. 7 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Если внимательно посмотреть по сторонам, можно заметить, что мир - цветной! В это день солидарность с миром можно выразить разноцветным мороженым, а можно - цветными напитками. Чем больше и разнообразней - тем лучше! Экспериментируй в muzCafe!



Информация. 068 104 444



Встреча выпускников



Что. Вечеринка ко Дню встречи выпускников



Где. Goldbar



Когда. 7 февраля



Цена. Вход свободный



Программа. Собираемся все в одном месте - в ночном клубе-караоке Goldbar. Присоединяйся, тебя будут ждать твои старые друзья! Специальная организация вечера. В эту ночь ночной клуб-караоке Goldbar будет приятная музыка, яркий свет,доступные цены и танцами до УТРА.



Информация. 069 464 680; 079 464 680



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