Александр Шишкин, актер, шоумен



Название лицея: Кишинёвская школа №7 им. Л.Н.Толстого



Год выпуска: 1982



Любимый предмет: Математика



Успеваемость: Почти хорошо



Любимый учитель: Давид Семенович Гельман, преподаватель математики



Как-то наш класс принимал участие в подготовке Дня встречи выпускников. Я готовил пародии на наших учителей. Ко мне подошел Давид Семенович и спросил: «Ты и на меня пародию готовишь?». Я ответил, что нет, не готовлю. Тогда Давид Семенович сказал, что поставит мне «4» в четверти и позволит списывать на уроках, при условии, если я буду сидеть тихо и выполнять домашние задания, только чтобы я не делал на него пародию. Была и другая забавная история. В девятом классе мы обустраивали спортивную площадку для нашей школы. И тут наш замечательный военком говорит нам: «Мальчики, пойдемте перенесем танк». Мы, конечно, в шоке: как так, какой еще танк, у нас в школе будет танк?! Оказалось, это всего лишь массивная конструкция, внешне напоминающая очертания корпуса танка.



Ирина Тарасюк, солистка группы «Луме»



Название лицея: Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина в городе Бельцы



Год выпуска: 2010



Любимый предмет: Немецкий язык, биология и ТРИЗ (теория решения изобретательных задач)



Успеваемость: Хорошо



Любимый учитель: Светлана Борисовна Исипчук - преподаватель немецкого языка, Роман Штефанович Флореску - директор школы и преподаватель ТРИЗ, Антонина Ивановна Попова - преподаватель биологии и многие другие.



Из школьной жизни запомнился один забавный случай. Мы с моей лучшей подругой Ольгой Макарчук решили разыграть нашу классную руководительницу Альбину Сергеевну 1 апреля. Измазали себе лица красной краской, похожей на кровь, растрепали волосы, привели в беспорядок одежду и, прямо у нее на глазах, сымитировали драку. Бедная Альбина Сергеевна вначале жутко испугалась, бросилась нас разнимать. Ее эмоции были такими сильными, что испугались потом мы - как бы до инфаркта ее не довести - и бросили притворяться. Ох, и досталось же нам! Альбина Сергеевна почти заплакала, а потом все же рассмеялась. Все последующие годы она припоминала нам этот случай... с улыбкой.



Оля Тира, певица и телеведущая



Название лицея: Кагульская средняя школа №3 сейчас лицей им.Д.Кантемира



Год выпуска: 2007



Любимый предмет: История



Успеваемость: В целом, хорошо



Любимый учитель: Зоя Васильевна Курилова, преподаватель истории



Самые яркие и интересные моменты из школьной жизни у меня связаны с участием в КВН-е. Особенно запомнилось, как мы ставили «Золушку», естественно, в юмористической интерпретации. Сделали «нарезку» сцен из известных фильмов и песен, и сказочный принц в нашем спектакле вопрошал с вициновской интонацией: «Чей туфля? О! Мое, спасибо». Думаю, что именно КВН помог раскрыться моим творческим наклонностям: музыкальным и артистическим. А еще я в 8 классе стала победительницей школьного конкурса красоты. Голова кружилась от успеха! В общем, время учебы в школе было для меня действительно чудесным. Жаль, что после с момента ее окончания нам ни разу не удалось встретиться всем классом. Но в этом году «классный костяк» твердо решил попробовать собрать хотя бы тех, кто находится в стране и съездить в Кагул - посетить родные пенаты и поздравить любимых учителей. Сейчас готовлюсь к встрече, надеюсь, она состоится.



Наталья Гордиенко, певица



Название лицея: Лицей им. Петру Мовилэ в Кишиневе



Год выпуска: 2006



Любимый предмет: Биология



Успеваемость: Отлично



Любимый учитель: Для меня все мои учителя - самые замечательные, прекрасные и любимые



Со школой у меня связан, если так можно выразиться, мой первый триумф. Это произошло в 4 классе, в День учителя. Я впервые поднялась на сцену и исполнила песенную композицию «Ромашка» - в подарок учителям. Наверное, кто-то больше запомнил первый урок, а я - вот это первое выступление на публике. Тогда же я получила свой первый в жизни цветок - искусственную розу. Храню ее до сих пор... Кстати, окончание 12-го, выпускного класса совпало у меня с поездкой на «Евровидение», это был один из самых волнующих и насыщенных периодов моей жизни. Ведь нужно было подготовиться и к экзаменам, и конкурсу...



Юрий Хармелин, основатель и художественный руководитель Театра «С улицы Роз»



Название лицея: Средняя школа №50 в Кишиневе



Год выпуска: 1971



Любимый предмет: Английский язык



Успеваемость: Хорошо



Любимый учитель: Виктор Федорович Оляш, преподаватель химии, а также Давид Иосифович Ярошевич, преподаватель физики.



Вспоминается случай, когда по моей инициативе, мы всем классом прогуляли школу. Не помню, что послужило толчком к этой идее, наверное, весенняя погода и подростковый романтический возраст - дело было в 8-ом классе. Мы отлично провели весь день: гуляли в парке на Комсомольском озере, сходили в кино. А на следующее утро разразился страшный скандал - наших родителей вызвали в школу, состоялось собрание, на котором всерьез обсуждался вопрос моего, в частности, исключения, как главного зачинщика прогула. Одним словом, кошмар! Но все обошлось, аттестат я получил.



