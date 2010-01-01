Давно отгремели школьные звонки, стали уже забываться долгие университетские лекции, но те люди, с которыми было проведено так много радостных и безумных дней, всегда остаются в сердце. Вспомнить школьные годы в кругу одноклассников или студенческую жизнь среди сокурсников - что может быть лучше?



Но где же лучше отметить день выпускника так, чтобы он запомнился надолго? Газета «Труд 7 Moldova» сделала подборку самых популярных мест встреч выпускников.



Ресторан



Одним из самых популярных мест для встреч бывших одноклассников является ресторан. Их у нас превеликое множество: на любой вкус и бюджет, так что, с выбором определяйтесь сами.



+ Основными плюсом встречи в ресторане является то, что вам не нужно будет закупать еду и корпеть над плитой - в ресторанах обычно довольно хорошая кухня. Главное - не забудьте уточнить предпочтения в еде большинства одноклассников. Кроме того, в ресторанах обычно тепло, уютно и есть живая музыка, что, безусловно, настраивает на романтический лад. Да и посещают их, в основном, приличные посетители, что снижает риск возникновения конфликтов. Ну и потом, мужчины, заказывая мероприятие в ресторане, вы обязательно произведете впечатление на бывших одноклассниц.



- Конечно, есть и минусы проведения вечера встречи в ресторане. Помимо того, что ресторанные цены обычно довольно высокие, вы можете оказаться не одни в зале, а если будет много разношерстных компаний, то может быть тесно, шумно и нельзя исключать возможность конфликтов.



Клуб



Не последними по популярности для вечеров встреч являются ночные клубы.



+ Их преимущество в том, что там не так дорого, как в ресторане. Да и атмосфера более легкая и не такая помпезная. Кроме того, вам точно не придется ломать голову над сценарием, придумывать конкурсы и призы. В клубах все сделают за вас. А вам останется только обзвонить одноклассников, не забыть забронировать столик.



- Однако стоит помнить о том, что в клубах обычно многолюдно, почти всегда очень громкая музыка, а во многих присутствует дресс-код и фейс-контроль. Кроме того, там собирается весьма разная публика, что значительно повышает шанс лицезреть чьи-то малоприятные разборки или подраться самим.



Караоке-бар



+ Отмечать вечер встречи выпускников в караоке-баре всегда весело. Ещё бы, ведь здесь можно попеть (в т.ч. и любимые школьные песни) и потанцевать вволю. Кроме того, цены там всегда гораздо более демократичны, чем в ресторанах и ночных клубах.



- Однако, обычно, для того, чтобы спеть, приходится ждать своей очереди (иногда довольно долго), а в это время вам придется слушать разных «певцов», некоторые из которых не сильно блещут вокальными данными или наличием музыкального слуха. Кроме того, в караоке-барах, как и в клубах, всегда много народу.



Квартира



Прекрасная возможность вспомнить школьные «квартирники».



+ На квартире вы точно будете единственной компанией. Кроме того, здесь легко можно «совместить» ресторан, караоке и, при большом желании, ночной клуб. А отсутствие пафоса и «домашняя» атмосфера будут способствовать более душевному времяпрепровождению и пробуждению самых светлых воспоминаний. Еду можно купить, заказать или приготовить самим, это зависит от вашего желания и материальных возможностей. Кроме того, на квартире есть великолепная возможность попеть под гитару любимые песни, -



- Однако не забудьте о необходимости убирать до и после застолья. Кроме того, на съемных квартирах бывает довольно холодно, да и есть вероятность «нарваться» на скандал от соседей (шуметь-то по закону можно только до 23.00). Кроме того, большим минусом «квартирника» является необходимость продумывать программу праздника, в общем, придется самим себя развлекать.



Сауна



Собираться в сауне не только приятно, но и полезно для здоровья.



+ Во-первых, это - сравнительно недорогой вариант. А во-вторых, современные сауны - превосходное место для отдыха. Во многих из них есть даже караоке. Так что, можно не только попариться, но и вдоволь напеться. Кроме того, в сауне ваша компания точно будет одна, так сказать, в интимной обстановке. Ну, и бонусом вам представится прекрасная возможность вволю отхлестать веником «нелюбимых» одноклассников!



- Но не стоит забывать о том, что некоторые одноклассники попросту постесняются пойти из-за предубеждений или комплексов, поэтому обязательно обсудите идею о походе в сауну со всеми, кто планирует собраться. Помните, что в сауну запрещается приносить любой алкоголь (да-да, даже пиво!). И не забывайте о том, что вас может снимать камера наблюдения.



Школа, свой класс



Многие считают, что отметить вечер встречи выпускников лучше всего классическим образом - в школе. Днем можно зайти в школу, посидеть за своей же партой, проведать учителей, зайти в столовую, пройтись по коридору, вспомнить былые времена. Вероятно, вам смогут показать те рисунки и поделки, которые вы делали, будучи еще школьниками. Само празднование можно перенести на вечер. Если позволяют условия, можно даже устроить дискотеку. В любом случае приятные воспоминания и ностальгия вам обеспечены. Кроме того, в школе обычно гораздо легче собрать людей: все знают, где она находится, и ни у кого нет страхов по поводу отсутствия денег.



Однако долго в школе не пробудешь: во многих из них, как правило, холодно, да и обстановка не особенно располагает к празднованию и веселью. Ну и помните, что необходимо обязательно продумать дальнейшую программу.



Общие советы по проведению встречи выпускников



· Обзвоните и оповестите о дате и времени встречи всех своих одноклассников, чьи телефоны вы знаете. Это первый этап и самый легкий. Попробуйте списаться в соц.сетях



· Не обязательно привязываться к первой субботе, можно подгадать к приезду одноклассников из-за границы, или собраться, когда тепло (май, лето), и на час зайти в школу



· Договоритесь о месте встречи, лучше всего, чтобы это была школа. Тогда каждому будет приятно провести час-два в окружении знакомых кабинетов и родных стен. А после уже можно отправляться в бар или ресторан



· Когда выбираете день встречи, обязательно обратите внимание на то, каким будет ваш сценарий после школы. Возможно, в субботу все заведения будут заняты, и имеет смысл встретиться в пятницу или воскресенье



· Если отмечаете дома, заранее продумайте о накрытии стола, о закуске и выпивке. Предварительно встретитесь с одноклассниками, составьте меню, обговорите, где все это купить и как доставить. Можно, что-то приготовить и самим, или купить все готовое. Или, чтобы никого не напрягать готовкой, можно заказать еду доставкой



· Если же выбор пал на бар, ресторан или сауну, не забудьте забронировать помещение или столики заранее. Кроме того, стоит поговорить с администрацией о возможности принести что-то свое и обсудить музыкальный репертуар



· На встрече не стоит «мериться деньгами», вы можете поставить кого-то в неловкое положение, да и это вообще не особенно приятно



· Также не стоит устраивать «обжираловку» или «напиваловку» - для этого есть другие дни



· Не надо много говорить о детях: тому, у кого их нет, будет скучно



· Найдите тему, которая вас будет объединять и после (помощь школе, учителям, нуждающимся, своим же одноклассникам)



· Не забудьте сфотографироваться на память друг с другом и учителями. Этот вечер запомнится вам надолго



· И не забудьте, как положено на выпускном, вместе встретить рассвет!

Ситуация

Если вы в школе были изгоем или «козлом отпущения», возможно, вам будет страшно встретиться лицом к лицу с бывшими обидчиками. Как же преодолеть в себе этот страх и все-таки пойти на вечер встречи выпускников?

Сергей Сичкорез, ведущий тренер-психолог центра «Синтал»

Этот вопрос чисто психологический, поэтому и решать его нужно с точки зрения практической психологии. Есть такой интересный и эффективный прием – «Переписать свою личную историю». Например, когда-то у вас был сложный период, что-то в жизни пошло не так, и часто это зависело не от вас, а от стечения обстоятельств. И жизнь пошла по иной колее или другому сценарию. В какой-то момент вас стали воспринимали как человека, не способного на какие-то определенные вещи, и вы подсознательно поставили на себе «штамп» «неудачника» или «ботаника», или… И вам не хочется ни видеть людей из школьного прошлого, ни даже вспоминать об этом…Но ваше прошлое управляет вами…

Что можно и нужно сделать?

Поверните ситуацию, посмотрите на нее с высоты сегодняшних лет, и вы поймете, что все это осталось далеко позади, и переживать-то, собственно, не из-за чего. Спокойно идите на встречу с одноклассниками и покажите им, каким вы стали сегодня и чего смогли добиться. И прошлое осталось в прошлом, и вы - другой. Живите сегодня! Вчера уже далеко позади.

Есть и более сильный психологический инструмент, требующий более глубокой и творческой переработки своей жизни, - прием «Фильм про себя в прошлом». В этом фильме вы - и сценарист, и режиссер, и оператор, и каскадер…

Вспомните подробно, каким вы были тогда. Как выглядели, что носили, как говорили, что слушали, как пахло и что чувствовали. Подробно, в деталях, воспроизведите в подсознании негативные ключевые моменты школьной истории, когда все пошло по-иному. И напишите новый «сценарий». Сыграйте кино своей жизни совершенно по иному, более успешному сценарию, со всеми новыми подробностями, цветами, одеждой, музыкой, запахами и вкусами. Это будет интересный фильм! Правда? И жизнь будет меняться.