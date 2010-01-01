Есть в постоветских странах такая традиция, которой нет больше нигде в мире - в первую субботу февраля школьный двор заполняется не родителями и детьми, а солидными мужчинами и красивыми дамами. Это потому, что в этот день принято отмечать День встречи выпускников.



Почему именно в первую субботу февраля? Тут все просто: потому что в это время у студентов каникулы после первой сессии. Поэтому в этот день в стенах всех школ творится что-то, что многим может запомниться очень надолго, а может и на всю жизнь. А уж что творится потом, после выхода из этих самых стен... Но об этом мы расскажем на других страницах нашего проекта.



Конечно, в последнее время, в эпоху технического прогресса, многие считают, что лучше «встречаться» с одноклассниками в социальных сетях. Однако практика показывает, что интернет не может заменить живого общения и радостных ощущений от встречи. В подтверждение этому, в конце января в тех же соц.сетях наблюдается всплеск активности. Они буквально бурлят фотоколлажами из школьного альбома и статусами: «Я иду на вечер встречи. Кто со мной?», или «Ребята! Это ж 20 лет прошло! Надо встретиться и обсудить!».



Любим мы иногда встретиться с прошлым и хотя бы ненадолго вернуться в детство...



Хотя официально встречи выпускников проводят в первую субботу февраля, однако у каждого класса могут быть свои традиции - кто-то отмечает весной, кто-то летом, кто-то по первому зову, а кто-то вообще не ходит на такие мероприятия. Некоторым мешают школьные комплексы или обиды, другие не хотят вновь встретиться с изменившейся школьной любовью (на сайте tryd7.md, на специальной страничке проекта «Встреча выпускников-2015», вы сможете найти 10 основных «отмазок», которые мы придумываем для того, чтобы не пойти на встречу с одноклассниками).



Да и вообще, чем старше мы становимся, тем тяжелее нас «поднять». Это понятно, ведь каждый из нас обрастает будничными хлопотами, со временем круг общения у нас меняется, и встреча с бывшими одноклассниками уже не представляется такой желанной, как поначалу.



Но тут стоит вспомнить о том, что День встречи выпускников - это возможность встретиться с теми, кого вы не видели многие годы. Судьба разбросала всех по свету, у каждого своя жизнь, своя история - кто-то уехал покорять далекие страны, кто-то остался в родном городе и реализовал себя в любимой профессии, а у кого-то большая дружная семья.



В любом случае, людям, которые не виделись несколько лет, есть, о чем рассказать друг другу. Так что, не будьте снобом и занудой, найдите возможности встретиться со своими старыми друзьями и приятелями. Придите на встречу с хорошим настроением, оторвитесь по-полной и вы станете моложе на несколько лет, можете в этом не сомневаться! А где и как это лучше сделать, читайте на страницах нашего проекта.



Веселых и незабываемых вам встреч!



Кстати



У родителей первого класса одной из российских школ появилась оригинальная идея - устроить вечер встречи выпускников... детского сада. Вот, что пишет одна из мам. «В прошлом году попрощались с садиком, скоро второй класс. Появилась мысль организовать встречу выпускников, чтобы дети пообщались, ну и мамашки заодно. Всех ведь жизнь развела по разным школам».



Между прочим, неплохая идея!