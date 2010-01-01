Обычно хурма появляется на рынках в конце осени - начале зимы, когда только один взгляд на оранжевую красавицу дарит солнечное настроение. Так и хочется купить вкусную, спелую и ароматную хурму. И это правильно, ведь хурма относится к сезонным продуктам и настолько полезна, что способна заменить многие лекарства. В народе говорят, что любители хурмы становятся долгожителями.

Переводиться хурма с латинского как пища богов, но еще ее называют «сердечной яблоней», «зимней вишней», «китайским персиком». Родиной хурмы считают Северную часть Китая, хотя в настоящее время хурму выращивают в Грузии, Греции, Киргизии, Крыму, Турции, Азербайджане. Причем видов у хурмы около 500. Наиболее распространенная шоколадная хурма( королек), кавказская, японская.

Чем полезна хурма для организма

Как и любой фрукт хурма содержит витамины: А, С, Е, РР, витамины группы В, содержит калий, йод, железо, марганец, магний, калий, медь, пектин, яблочную, лимонную кислоту, танин. Именно благодаря содержанию в ней танина, хурма и имеет терпкий вкус.

Благодаря наличию витаминов и микроэлементов хурма полезна при авитаминозе, положительно влияет на работу нервной системы, повышает работоспособность.

Хурма насыщенна антиоксидантами, благоприятно воздействует на организм со злокачественными образованиями.

Известны и бактерицидные свойства хурмы по отношению к стафилококку и кишечной палочке.

Включайте в рацион хурма, она повышает иммунитет организма.

Хурма очень богата калием, поэтому ее употребляют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Препятствует образованию раковых клеток.

Хурма это источник витамина А, который положительно влияет на нашу кожу, зрение, причем, чем плод хурмы оранжевее, тем больше в нем содержится витамина А.

Плоды хурмы — это отличное мочегонное средство, в этом качестве достаточно в день съедать около трех штук.

Употребление хурмы в период вирусных и простудных заболеваний снижает риск возникновения инфекции.

Так как хурма содержит йод, то ее можно и нужно кушать при заболеваниях щитовидной железы.

Хурма содержит пектины, которые благотворно влияют на работу пищеварительной системы.

Хурма укрепляет наше зрение.

Витамины С и Р, благотворно влияют на наши сосуды, тем самым уменьшая их проницаемость и хрупкость.

Полезно употреблять хурму при кровоточивости десен.

Хурма утоляет голод и тонизирует, выводит из организма токсины и шлаки.

Так как хурма богата железом ее рекомендует кушать при анемии.

Спелые плоды хурмы улучшают работу нашей печени.

Но, помимо всех своих полезных свойств, и пользы которую приносить хурма для нашего организма, хурма имеет и ряд противопоказаний.

Есть противопоказания!

Противопоказана хурма при сахарном диабете, так как она содержит много сахара.

А также хурма противопоказана людям с нарушением работы поджелудочной железы и остром панкреатите.

Не рекомендуется употреблять хурму:

- при ожирении,

- индивидуальной непереносимости или аллергии,

- при склонности к запорам.

Хурма в кулинарии

Хурма очень широко применяется и в кулинарии, из нее готовят мусс, желе, мармелад, джем, используют ее для приготовления салатов, для приготовления мясных блюд, особенно хорошо сочетается хурма и мясо птицы. Можно добавлять хурму в мороженое или йогурт, смешать кусочки хурмы с творогом. Хурму можно добавить в фруктовый салат. По питательным свойствам хурму можно сравнить с инжиром. Оптимальная норма хурмы в день не более 2 штук.

Хурма в косметологии

Хурму применяют не только для лечения и в кулинарии, но и в косметологии. Ее используют при расширенных порах и угревой сыпи. Для этого мякоть одной не большой хурмы смешивают с одним куриным желтком. Полученную кашицу наносят на лицо при этом минуя треугольник рта и область глаз. Маску наносят на 30 минут, после этого смывают ее теплой водой.

При жирной коже лица готовят маску из мякоти одной хурмы, белка одного яйца, столовой ложки сока алоэ и наносят на лицо на 15 минут, смывают маску теплой водой.

Как избавить хурму от терпкости?

Хурму можно избавить от терпкости, если на пару часов положить в морозилку, а перед употребление разморозить. Можно положить хурму в холодильник в пакет с красными яблоками или помидорами. Можно также оставить хурму в теплой воде на ночь.

Как выбрать хурму?

При выборе хурмы прежде всего стоит обращать внимание на размер, цвет плода и состояние ее верхних листочков. Если листки зеленые и хурма имеет очень бледный цвет это свидетельствует о том, что она не дозрела. Спелая хурма всегда имеет сухую плодоножку и высохшие листочки, бурого или коричневого цвета. И напротив, если хурма в темных пятнах, черных точках - это говорит о том, что хурма перемерзла или плод был ударен, начал портиться.

Считается, что самая вкусная хурма должна быть размером с женский кулачок, иметь однородный ярко-оранжевый цвет, быть мягкой на ощупь, без внешних повреждений и пятен. Мякоть зрелого плода сладкая, желеобразная, а не зрелого - вяжущая.

Как хранить хурму?

Хранят хурму в холодильнике, в отделе для фруктов. Если ягода попалась недозрелая, то в течении нескольких дней при комнатной температуре она дозреет.

Для длительного хранения хурму можно положить в морозилку, при низких температурах хурма не теряет своих полезных свойств в течении полугода. Перед тем как ее положить в морозилку, хурму можно вымыть и порезать дольками. Но лучше есть плод свежим.

Полезные советы

Хурма, рекомендована тем, кто борется с лишним весом. Несмотря на то, что она сдадкая, хурма содержит мало калорий – всего 60 на 100 грамм. Но нельзя переедать хурмой при сахарном диабете.

Сушеные плоды хурмы применяются как заменитель валокордина при лечении гипертонической болезни. Съедайте по 2-3 плода ежедневно.

Плоды хурмы помогают бороться с проблемами желудочно-кишечного тракта. При диарее 6 спелых плодов нужно разрезать на части и залить 3 стаканами кипятка, накрыть крышкой и выдержать полчаса. Остудить и принимать по 1 стакану каждые 2-4 часа.

Съешьте хурму на завтрак и вы удивитесь своей работоспособности.

Черешки плодов хурмы применяют при ночном и возрастном недержании мочи. 1 ст. ложку измельчённых плодных черешков хурмы залить 1 стаканом кипятка, варить 10 минут, настаивать час под крышкой. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день.