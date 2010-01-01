Число выставочных площадок с более чем 100 тыс. кв. м общей закрытой выставочной площади – наиболее быстро растущий сегмент, в то время как число площадок с площадью свыше 5000 кв. м также продолжает расти. Об этом сообщила Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) в ««Мировой карте выставочных площадок»» за 2017 год.

По информации UFI, в настоящее время в мире насчитывается 1221 выставочная площадка с общей выставочной площадью не менее 5000 кв. м и и 61 площадка, имеющая более 100 000 кв. м. Общая площадь выставочных площадок всего мира составляет 34,9 млн. кв. м.

Отмечается, также, что Европа, на которую приходятся 45,4% мировой доли рынка сохраняет лидирующее место по объёму площадей, опережая Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 23,6%, и Северную Америку (доля – 23,4%). Доля Ближнего Востока и Африки в мировом рынке составила 4,1%, а Центральной и Южной Америки - 3,5%.

По словам управляющего директора UFI Кая Хаттендорфа, «мы рады видеть, что за последние годы новые выставочные площади были введены почти во всех регионах мира. Инвестиции в выставочные площадки – это долгосрочные инвестиции».