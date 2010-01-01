Осень совсем скоро останется уже позади, а зима совсем близко. Пальто перестанет быть актуально, и мы все чаще кутаемся в длинные пуховики. Тем не менее, это далеко не всегда помогает согреться. Что делать, когда столбики термометров начнут стремительно падать вниз? Мы собрали несколько действенных советов для настоящих «зябликов».

Правило №1: М - многослойность

В снежную пору самое главное подумать о том, как одеться потеплее, не замерзнуть во время забегов от остановки к остановке и, конечно, сохранить здоровье, которое, как известно, не купишь.

«Жертвы красоты» носят капроновые колготки, короткие куртки и забывают про шапки ради хорошей укладки. Остальные - выглядят, как колобки, укутавшиеся в толстенные свитера, безразмерные болоньевые штаны и бесформенные куртки. Как обрести гармонию в столь обременительное время?

Одно из важных правил в холода: носить сразу несколько легких предметов гардероба. Это не только помогает согреться быстрее, чем один плотный элемент одежды, но к тому же, поможет добиться более стройного силуэта. Что такое многослойность? Какими должны быть слои? Какой материал лучше всего сохранит тепло?

Многослойность в одежде начинается с нижнего белья. Первый слой не должен быть 100% хлопковым. Хлопок – худший материал, который может напрямую контактировать с вашей кожей в холодную погоду, потому что он удерживает влагу, когда мы потеем и не дает согреться после. Поэтому лучше всего носить синтетическое белье и носки, чтобы влага могла уходить. Если вам не подходит синтетика, то можно попробовать ткани из бамбукового волокна или шелк.

После этого слоя женщинам важно надеть теплые колготки или лосины с начесом под брюками, а мужчинам - утепляющие трико. Затем мы надеваем привычную нам одежду: джинсы, брюки, блузки, рубашки и другие элементы гардероба. Поверх этого эксперты советуют попробовать флисовую толстовку, либо дутую безрукавку. Это то, что станет средним слоем, идущим под внешнюю оболочку, или другими словами верхний слой. На ноги лучше надеть длинные носки, гольфы или гетры. Верхним слоем будет отлично служить пуховик.

Правило №2: Выбираем правильный пуховик и обувь

Но как купить именно пуховик, а не простую зимнюю куртку? Внимательно изучите этикетку! На ней должно быть слово down (наличие пуха). К пуху обычно добавляют перо (надпись feather). Хороший пуховик должен содержать не менее 75% пуха: лебяжьего, гусиного или утиного.

Подобрать обувь всегда сложнее. В морозную прогулку самой теплой обувью считаются русские или финские валенки, но они подходят не всегда и не ко всему. Лучше приобрести женщинам длинные сапоги, а мужчинам - закрытые ботинки на шнурках. Обувь должна быть сделана из натуральной кожи и меха, потому что такое сочетание дает возможность ноге «дышать», и внутри сапог сохраняется здоровый микроклимат с точки зрения гигиены стопы.

Есть еще один интересный вариант: сноубутсы. Такая обувь имеет особый дизайн. Верхняя часть сапога - текстиль с водоотталкивающей пропиткой, а нижняя – цельнолитая резиновая подошва, которая сделана из термопрочной, гнущейся и морозоустойчивой резины. Утеплены сноубутсы шерстяным войлоком, поэтому они универсальны для любой погоды. В обувь так же важно купить дополнительные термостельки, сделанные из твердого полиуретана и покрытые мягкой тканевой основой.

Правило №3: Голова должна быть в тепле

Осталось только подобрать завершающие элементы теплого обмундирования: шапку и шарф. Лучше отдавать предпочтение шерстяным изделиям, в них голова и шея будут в тепле, а значит в тепле и безопасности.

Осенью руки нужно защищать от холодного ветра не только кремом, но и перчатками. Также в холодную погоду рекомендуют отложить перчатки и надеть варежки, потому что в них пальцы находятся вместе и лучше сохраняют тепло, получая его друг от друга.

В таком обмундировании можно смело отправляться на прогулку или по рабочим делам, не боясь, что мороз застанет вас врасплох.

На заметку

Помните несколько важных правил, чтобы иммунитет зимой не подводил вас: принимайте витамины, пейте больше травяного чая с имбирем и лимоном, грейтесь в пенной ванне с морской солью, покупайте фрукты, овощи и орехи, не нервничайте и не пренебрейгайте сном!

(На плашку) 5 средств, которые должны быть в вашей косметичке зимой

Шелушение кожи, микротрещины, сухость, нездоровый цвет лица — эти и другие неприятные сюрпризы часто появляются в нашей жизни с наступлением холодов.

Гидрофильное масло

В холодное время года даже жирная от природы кожа становится более сухой, а сухая — и вовсе чувствительной. Поэтому к очищению надо подойти основательно. Зимой следует полностью отказаться от средств с содержанием спирта: тоники и гели лучше заменить молочком, пенкой, муссом или сливками. Еще один вариант, который, на мой взгляд, является оптимальным, — гидрофильное масло. Оно нежное, но эффективно очищает, сохраняет гидробаланс и подходит для всех типов кожи.

Крем с SPF-защитой

Зимой солнце не менее активно, чем в летний период, поэтому не стоит забывать о защите своей кожи даже в пасмурную погоду. Однако слишком усердствовать в этом вопросе тоже не стоит. Если большую часть дня вы находитесь в офисе, добираетесь до него засветло и покидаете в сумерках, вряд ли стоит налегать на крем с SPF-защитой. Другое дело, когда вы несколько часов находитесь на открытом воздухе, в этом случае лучше подстраховаться.

Питательная маска

Возьмите за правило хотя бы раз в неделю делать питательную маску. Это может быть магазинный вариант либо средство собственного приготовления. Например, маска из тыквы или банана. Первая прекрасно тонизирует, очищает и питает кожу. Для ее приготовления нужно потереть тыкву на терке, добавить чайную ложку меда и сырой желток. Полученную смесь нанесите на предварительно очищенное лицо, сверху положите марлевую салфетку. Время проведения процедуры — 15-20 минут, затем нужно умыться теплой водой и нанести питательный крем.

Банан — источник множества витаминов, минералов и антиоксидантов, которые борются со старением, из него можно приготовить второй вариант питательной маски. Возьмите половину фрукта, разомните ее, добавьте 2 столовые ложки сметаны или простокваши, затем нанесите смесь на 15-20 минут и смойте теплой водой.

Крем-защита от холода

В холодное время года нам необходимо питание и увлажнение. Эти азы знают многие, поэтому пользуются питательными кремами с утра (за 30 минут до выхода на улицу), а на ночь наносят увлажняющее средство. Однако в условиях низких температур, ветра и прочих «радостей» зимы этого явно недостаточно! Необходимо пользоваться специальным средством, которое способно защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Помните, для холодного времени года все кремы должны быть плотной текстуры. Гели и эмульсии находятся под запретом, а вот сыворотки, обеспечивающие дополнительное питание и увлажнение, наоборот, приветствуются. Отлично подойдет для холодов ВВ-крем, который совмещает в себе свойства обычного и тонального крема. Он не только выравнивает тон, увлажняет кожу, защищает ее от ультрафиолета, но, благодаря своей текстуре и защитным свойствам, вполне способен противостоять морозам.

Гигиеническая помада с маслами

Кожа губ является чувствительной и моментально реагирует на изменения в атмосфере, особенно на холод: появляются трещинки, шелушение, ощущение болезненности. Поэтому зимой следует отказаться от блесков для губ, жидких помад, которые дополнительно высушивают кожу и делают ее более беззащитной в морозы. Предпочтительнее перейти на более плотные, жирные варианты помад. И, конечно же, средством № 1 в любой косметичке должна быть гигиеническая помада или бальзам для губ с питательными маслами, — жожоба, аллантоином, алоэ вера — которые можно наносить под помаду. Можно приобрести два вида бальзамов: более плотный и жирный на ночь, другой — с более легкой текстурой — на день.

По материалам интернет-изданий