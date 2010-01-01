Масло виноградных косточек, обладающее очень богатым составом, еще с древних времен считается ценным пищевым, косметическим и лечебным продуктом. В настоящее время основными его производителями являются Франция, Испания, Италия и Аргентина. Впрочем, в Молдове его тоже производят.

Из косточки в масло: методы производства ценного продукта

Получают масло из виноградных косточек двумя методами. При холодном отжиме (прессовании) в масле сохраняются все полезные вещества, которые и ценятся в медицине и косметологии. Таким способом можно получить гораздо меньше масла, чем при использовании горячего метода с применением химических веществ, поэтому стоимость такого продукта значительно выше. Масло, полученное методом горячей экстракции, менее полезно, однако количество получаемого продукта при таком способе обработки больше, поэтому именно он чаще используется при производстве виноградного масла. Стоимость такого масла, соответственно, ниже.

Помимо использования в лечебных и косметических целях, очень широкое применение нашло масло из виноградной косточки в кулинарии, т. к. при нагревании до высоких температур оно не теряет своих полезных свойств и не образует вредных веществ, поэтому во многих европейских странах именно его используют для жарки и фритюра.

Чем виноградное масло полезно для здоровья

В виноградном масле определяется высокая концентрация витаминов (А, Е, С, группы В), микроэлементов, хлорофилла, фитонцидов, флавоноидов, дубильных веществ, природных ферментов, кроме того, это масло входит в группу лидеров по содержанию ненасыщенных жирных кислот. В нем содержится до 70 % омега-6 кислот и до 25 % омега-9, остальные жирные кислоты присутствуют в этом продукте в совсем небольших количествах.

Виноградное масло приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Омега-6 и омега-9 жирные кислоты и витамины способствуют улучшению состояния стенок сосудов, снижается их ломкость, а следовательно, и кровоточивость. Всем известно, что эти вещества, которые, кстати, в организме человека не синтезируются, необходимы для регуляции жирового обмена. Регулярное употребление виноградного масла поможет нормализовать липидный обмен, снизить уровень холестерина в крови за счет липопротеинов очень низкой плотности, которые и отвечают за развитие атеросклероза. Также при употреблении этого масла снижается вероятность тромбозов. Микроэлементы, входящие в состав продукта, поддерживают нормальную работу сердца. Благодаря всем этим свойствам виноградное масло является отличным натуральным средством для профилактики атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, варикозного расширения вен, диабетической ангиопатии и ретинопатии и многих других болезней.

При заболеваниях пищеварительной системы также полезно употреблять масло, полученное из виноградных косточек. Оно обладает противовоспалительным, регенерирующим и бактерицидным действием, поэтому благотворно влияет на воспаленную оболочку пищеварительного тракта при эзофагите, гастритах, язвенной болезни желудка, колитах и т. д. Обладает этот продукт и гепатопротекторными свойствами, поэтому будет полезен людям, страдающим заболеваниями печени, а благодаря своему желчегонному эффекту поможет при желчнокаменной болезни и холецистите.

Для красоты и молодости

Виноградное масло с древних времен больше всего ценили представительницы прекрасного пола. Они, конечно же, не знали о том, что оно богато антиоксидантами (одного витамина Е в двух ложках масла содержится суточная норма, не говоря уже о других полезных веществах), но отмечали, что при употреблении масла виноградных косточек заметно улучшается состояние кожи, волос и ногтей.

Витамины, содержащиеся в масле, необходимы женщинам во время беременности для профилактики пороков развития у плода и в период лактации. Считается, что этот продукт не только улучшает свойства, но и вкус молока. Регулярное употребление виноградного масла, богатого веществами, необходимыми для синтеза гормонов, в том числе и половых, поможет снизить риск гормонозависимых заболеваний репродуктивной системы, а также облегчить симптомы предменструального синдрома и климактерического периода.

Не менее полезно масло из косточек винограда для мужчин. Вещества, обнаруженные в его составе, способствуют повышению потенции, улучшению эректильной функции и сперматогенеза, улучшают работу предстательной железы. Этот продукт рекомендуется ввести в рацион для комплексной профилактики аденомы и рака предстательной железы и простатита.

При заболеваниях кожи масло виноградных косточек также окажет положительный эффект. Оно применяется наружно при ожогах, порезах, ссадинах и трещинах на коже благодаря антисептическому, противовоспалительному и ранозаживляющему эффектам. Можно применять масло на коже, пораженной псориазом, экземой, при трофических язвах. Это растительное масло нередко можно увидеть в составе средств, рекомендуемых к применению после загара, т. к. оно смягчает и увлажняет кожу.

Укрепит иммунитет

Нельзя не отметить тот факт, что виноградное масло полезно для улучшения иммунитета, обладает противоопухолевым действием и защищает клетки нашего организма от воздействия свободных радикалов и токсических веществ. Именно поэтому еще с древних времен его ценили как продукт, сохраняющий здоровье, красоту и молодость.

Виноградное масло в косметологии

Это масло одно из наиболее популярных в косметологии, оно быстро впитывается, не оставляя на коже жирного блеска, смягчает, увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи, а также нормализует жировой баланс. Эти свойства обусловлены входящими в состав виноградного масла витаминами, а также веществами, способствующими выработке коллагена и эластина. Помогает это масло регенерации кожного покрова, отшелушиванию отмерших клеток эпидермиса, обладает легким отбеливающим эффектом, предотвращает появление пигментных пятен и акне. Поэтому масло из виноградных косточек нередко добавляется в косметические кремы, маски, гели для душа, лосьоны для тела и даже помады для губ.

Это растительное масло стимулирует кровообращение в подкожных капиллярах, активизирует жировой обмен и ток лимфы в подкожно-жировом слое, тем самым предотвращая появление целлюлита и сосудистых «звездочек». Поэтому масло виноградных косточек используется как компонент для скрабов и средств для обертываний, а также для массажа.

На заметку

Масло из виноградных косточек полезно не всем

Если у вас есть аллергия на виноград, то возможно и появление аллергических реакций при употреблении масла из виноградных косточек.

Также с осторожность следует отнестись к этому продукту в периоды обострения желчнокаменной болезни.

Калорийность масла высокая, для оздоровления организма в день достаточно употреблять 1–2 ч. л. масла из виноградных косточек.

По материалам интернет-изданий