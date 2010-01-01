Известно, что тыкву начали употреблять в пищу еще в древности. Родиной этого овоща считается Америка, а в Европу она была завезена примерно в 16 веке и быстро прижилась и распространилась, так как не была требовательна к уходу и климатическим условиям, давала обильный урожай и долго хранилась.

Тыква – чемпион среди овощей по железу

У нас под названием «тыква» обычно подразумевается вид «тыква обыкновенная».

Посмотрим, что содержится в мякоти этого полезного овоща. Во-первых, по содержанию железа тыква является чемпионом среди овощей, ее еще называют овощем долгожителей. Также в ней имеется достаточно большое количество каротина (провитамин А), который полезен для зрения и развития организма. Не стоит забывать и про жизненно важный витамин С, который укрепляет иммунитет, помогает при простуде и снижает вероятность развития ряда заболеваний. Так же содержится группа витаминов В, витамин Е, никотиновая кислота, микроэлементы (цинк, медь, кобальт и другие), магний, пектин, кальций, ферменты, белки, клетчатка, крахмал, сахар.

Мякоть тыквы – легкая пища, потому что не вызывает интенсивного выделения желудочного сока и полезна людям с повышенной кислотностью в желудке.

За счет содержания пектиновых волокон, тыква выводит из организма излишки холестерина, шлаки и токсины, а так же обладает профилактическими свойствами от атеросклероза.

Тыкву можно отнести к мочегонным средствам, поскольку в ней содержится много воды и солей калия, что помогает в растворении камней в почках и мочевом пузыре.

В сыром виде тыква полезна при запорах, почечной недостаточности, воспалении мочевого пузыря.

Полезна она и для желающих похудеть, ведь помимо того, что тыква выводит шлаки, она еще нормализует обмен веществ и обладает низкой калорийностью (22ккал на 100г).

Стоит отметить, что в тыкве имеется достаточно редкий и полезный витамин Т, который отвечает за ускоренный обмен веществ в организме, образование тромбоцитов и за свертываемость крови.

Полезные свойства тыквенных семечек

Тыквенные семечки являются источником многих витаминов. Очень богаты белками, содержат цинк, магний, фосфор, полезные кислоты. Семечки способствуют улучшению пищеварительной системы, полезны при бессоннице.

Они используются как противоглистное средство, но после них еще нужно принимать солевые слабительные, иначе полностью избавиться от этих паразитов не получится.

В некоторых источниках для этой цели тыквенные семечки рекомендуется употреблять в сочетании с медом.

Тыквенные семечки полезны для профилактики заболеваний почек, мочевого пузыря, простатита, положительно сказываются на деятельности головного мозга.

Масло из них полезно при туберкулезе, поносе. Есть даже лекарственный препарат на основе тыквенных семечек, он называется «Тыквеол» и используется для лечения заболеваний печени.

Но стоит отметить, что в отличии от мякоти, семечки достаточно калорийны. Допустимый максимум в употреблении – это 50-60 семечек в день.

Вред тыквы и противопоказания

Тыква противопоказана людям, имеющим следующие заболевания: гастрит с пониженной кислотностью, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет. Так как тыква обладает сильным ощелачивающим действием, она вредна и при нарушении в организме кислотно-щелочного равновесия. Еще есть мнение, что тыквенные семечки очень вредны для эмали зубов.

Сорта и виды тыквы

Тыквы подразделяются на раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые и скороспелые; твёрдокорые, крупноплодные и мускатные; кормовые (только для корма скота), столовые (для пищи человека) и декоративные (для украшения).

Существует множество различных видов тыкв. Не все знают о существовании не съедобных сортов, технических. Некоторые идут на изготовление различных емкостей, сосудов и даже музыкальных инструментов. Кроме описанной выше тыквы обыкновенной, рассмотрим еще несколько интересных экземпляров:

Тыква вонючая

Употреблять в пищу можно только незрелые плоды этого вида тыквы. Когда она созревает, то кожура становится твердой, а мякоть – ядовитой! Из вонючей тыквы изготавливаются музыкальные инструменты.

Тыква фиголистная

Распространена в Латинской Америке. Из зрелых плодов этого вида тыквы готовят как напитки (даже алкогольные!), так и кондитерские изделия, а недозрелые плоды употребляются в пищу в вареном виде.

Тыква гигантская

Эта вид является рекордсменом среди всех плодов растительного мира! На данный момент самая большая тыква была зафиксирована в 2011 году, которая была выращена канадским фермером, весил этот гигант почти 825 кг!

Тыква и похудение

Имея низкую калорийность, достаточное количество клетчатки и приятный вкус, тыква является одним из излюбленных продуктов для разгрузочных дней и диет. Большой плюс тыквы – её жизнерадостный рыжий цвет, который поднимает настроение и помогает проще пережить ограничения в еде.

Тыква в кулинарии

Тыкву подвергают всем видам термической обработки – ее варят, жарят, запекают и готовят на гриле. Из тыквы варят супы и каши, варенья и джемы, запекают ее с мясом и тушат в рагу, добавляют в тесто для оладий, маффинов и пирогов, начинки для тортов, она отлично сочетается с творогом. Сырую тыкву используют в салатах с яблоком и морковкой, едят, окуная в мед, как десерт. Блюда из тыквы очень вкусны и необычайно полезны.

Как выбрать тыкву и тыквенные семечки?

Лучше всего выбирать тыквы весом 3-5 кг.

Кожура должна быть без повреждений, плотной и гладкой.

Чем оранжевее мякоть, тем лучше.

Перезрелая тыква будет волокнистой и тестообразной, а недозрелая – безвкусной.

У спелой, полезной тыквы, хвостик должен быть сухой и темного цвета.

Тыквенные семечки не должны быть треснутыми или влажными, не должны иметь запаха. И покупайте только не очищенные семечки.

На заметку

Как легко очистить тыкву?

Если проткнуть кожуру в нескольких местах и прогреть в микроволновке пару минут, то кожура станет мягче и она лучше подастся очистке.

Как хранить тыкву?

Дольше всего хранятся зимние сорта. Особенно если у вас есть подвал или погреб. Для хранения нужно выбирать зрелые, здоровые плоды с плодоножкой. Плоды не должны соприкасаться, плодоножка должна быть направлена вверх. В помещении должно быть темно, прохладно и сухо.

В квартире же тыкву лучше всего хранить на лоджии. Плоды рекомендуется накрыть тканью, что бы не попадало солнце на плоды, а зимой нужно укутать потеплее, так как для хранения лучшая температура от 5 до 15 градусов.

Есть сорта, которые будут храниться всю зиму даже в комнате, главное выбрать место потемнее и попрохладнее.

Но все это касается, естественно, цельных плодов тыквы, если же вы уже разрезали тыкву, то хранить ее нужно в холодильнике не больше 10 дней, но если кусочки обернуть в фольгу, то пролежать тыква сможет и месяц.

(На плашке) Тыква и Хэллоуин

Самым запоминающимся символом Хэллоуина – веселого праздника накануне Дня Всех святых, отмечаемого в ночь на 1-е ноября – считается светильник Джека, который представляет собой полую внутри тыкву с вырезанными глазами и зловещей ухмылкой, в которую помещена свеча. Изначально такие светильники изготавливались из репы на родине Хэллоуина – в Шотландии и Северной Ирландии, но, на рубеже ХХ столетия праздник перекочевал через океан в Америку, где репу заменили тыквой, более дешевой и доступной. Назначение светильников Джека – отгонять от дома души умерших, которые возвращаются перед днём всех святых.

В настоящее время Хэллоуин – повод встретиться с друзьями, надеть костюмы персонажей фильмов ужасов и потрудиться над большой тыквой, чтобы светильник Джека долго ещё напоминал о прекрасно проведенном времени.