В июле этого года молдавские депутаты приняли дополнения в Закон о внутренней торговле. Новая статья 201 предполагает ввести ограничения в области розничной торговли: в частности, запретить использование и реализацию пластиковых пакетов.

А зачем?

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Либеральной партии еще в марте 2016 года с подачи тогдашнего министра окружающей среды Валерия Мунтяну. Депутаты настаивали на том, что именно такие пакеты являются основными загрязнителями окружающей среды. Как правило, они одноразовые и не подлежат повторному использованию, а пластик не разлагается в земле столетиями.

В среднем каждый житель Молдовы использует 140 полиэтиленовых пакетов в год, в масштабах страны это более 400 млн. Все они в конечном итоге оказываются на свалке. Всего за год на территории Молдовы накапливается до трех миллионов кубометров бытовых отходов, 10 % этих мусорных гор составляют пластиковые бутылки и пакеты и постепенно превращают плодородные земли в мусорные полигоны.

То, что в Молдове пластик не утилизируют, а попросту сжигают на свалках, еще хуже: в воздух попадают вещества, которые вредят живым организмам и к тому же разрушают озоновый слой атмосферы.

Фактически получается, что полиэтилен — это «бессмертный» мусор, который нельзя даже уничтожить так, чтобы никому не навредить.

Мировая статистика лишь усугубляет картину. По данным экологов, сейчас более 150 млн тонн пластика загрязняет Мировой океан, а к 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы. Из-за пластикового мусора ежегодно гибнет миллион птиц и не менее 100 тысяч морских жителей, которые глотают их или, попадая в них, задыхаются.

О каких пакетах идет речь?

В принципе, обо всех, изготовленных из полиэтилена.

Это, во-первых, переносные пластиковые пакеты, с ручками или без ручек, поставляемые потребителям в торговых точках. (Например, какие дают при покупках в фирменных магазинах одежды или продают на рынках по цене 1–5 леев.)

Во-вторых, тонкие переносные пакеты из полиэтилена толщиной менее 50 микрон (типа «маечек», продаваемых по 25–50 банов).

В-третьих, очень тонкие переносные пакеты из полиэтилена толщиной менее 15 микрон, используемые в гигиенических целях (для упаковки хлеба, например) или в качестве первичной упаковки для сыпучих пищевых продуктов, предотвращающей их рассыпание.

Кого касается и что предполагает?

Ограничения на использование и реализацию пакетов вводятся одновременно во всех торговых точках — от супер- и гипермаркетов до ларьков и киосков.

Хотя сначала предполагалось вводить ограничения постепенно для разных видов предприятий: с 1 января 2017-го для крупных магазинов, с 1 января 2018-го для средних и малых торговых объектов и только с 1 января 2020-го — для передвижных и стационарных ларьков. В окончательном варианте закона от этой идеи депутаты отказались, чтобы не создавать условий для нелояльной конкуренции на рынке.

И все же временные рамки закон устанавливает. В первую очередь будет запрещено использовать и продавать «толстые» пакеты в пунктах продажи товаров — с 1 января 2019 года.

На следующем этапе — с 1 января 2020 года — вводится запрет на использование и продажу тонких пластиковых пакетов толщиной менее 50 микрон. Исключение: если они являются частью или используются для упаковки.

В последнюю очередь — с 1 января 2021 года — все торговые точки откажутся от тонких пластиковых пакетов толщиной менее 15 микрон, опять же за исключением тех, что используются в качестве упаковки.

К слову, в первоначальном варианте предлагалось ввести запрет абсолютно на все пластиковые пакеты сразу после опубликования закона. Однако депутаты решили, что торговые предприятия должны успеть перестроиться.

Дали парламентарии срок и правительству: в течение полугода подготовить и привести в соответствие с этим законом свои нормативные акты.

Что это значит для торговых предприятий?

Супермаркеты и магазины должны перейти на матерчатые сумки, бумажные пакеты или пластиковые пакеты, сделанные из биопродуктов (способные разлагаться в природе). Соответственно повысятся их расходы на приобретение безвредных для окружающей среды упаковочных изделий. За чей счет они будут покрываться, думайте сами.

Что это значит для потребителя?

Прежде всего, ни бесплатно уложить покупки, ни купить на кассе фирменный обычный пластиковый пакет будет нельзя.

А это значит, что новые правила заставят людей перестраиваться: теперь придется носить с собой многоразовые сумки или покупать на кассе биопакеты.

К слову, уже с 1 января этого года запрещено бесплатно раздавать пакеты в магазинах и супермаркетах, а многие торговые сети уже предлагают биоразлагаемые пакеты и матерчатые экосумки.

Что такое биопакеты?

Биопакеты изготовлены из таких материалов или с использованием таких добавок (например, картофельного и кукурузного крахмала), которые при воздействии воздуха и влаги разрушаются, образуя безопасные органические соединения, которые впоследствии можно превратить в компост. Причем происходит это в течение короткого промежутка времени.

Например, в Индии запустили производство пакетов, сделанных из крахмала и растительных масел. В обычных условиях они разлагаются за 180 дней, а в горячей воде - всего за 15 секунд. Авторы изобретения говорят, что их продукция дороже пластиковой, зато не загрязняет окружающую среду. Ее также можно употреблять в пищу. В Индии уже открыта первая фабрика по изготовлению таких пакетов, пока их продают нескольким магазинам по всему миру

Чем грозит нарушение закона?

Практически все национальные СМИ после утверждения закона в июле распространили информацию, что использование или продажа одноразовых пластиковых пакетов повлечет за собой штраф от 100 до 150 условных единиц (5000 до 7500 леев) для физических лиц и от 100 до 200 у. е. (5000 леев до 10 000 леев) для юридических лиц. Однако это не так.

Законопроект, предложенный либералами, предполагал и внесение изменений в Кодекс о правонарушениях, т. е. введение штрафных санкций, но в окончательном чтении все пункты, касающиеся наказания, исключили из закона. Причина: у депутатов возникли вопросы с дублированием компетенций разных ведомств — министерства внутренних дел и Агентства по защите прав потребителя. В итоге пока никакое наказание не предусмотрено.

Источник: esp.md

(на плашку) 10 интересных фактов о полиэтиленовых пакетах

1.Первые попытки изготовить полиэтиленовый пакет были предприняты в конце 19 века немецким химиком Гансом фон Пехманном.

2.Предшественниками полиэтиленовых пакетов были целлофановые пакеты, которые начали выпускать во Франции в конце 20 века, изготавливали их из вискозы.

3.Полиэтиленовые пакеты очень прочны, ведь пакет типа «маечка» имеет толщину 10-20 мкм, что в 3 раза тоньше человеческого волоса, при этом способен выдержать вес в 10 кг.

4.Многие помнят, насколько ценными были полиэтиленовые пакеты во времена Советского Союза. Пакеты ни в коем случае не выбрасывались, а бережно хранились, неоднократно стирались и использовались лишь в крайних случаях.

5. Помимо удобства и практичности полиэтилен приносит вред экологии из-за долгого периода распада. Поэтому ряд стран ограничил использование или запретил полиэтиленовые пакеты. На острове Кангору, в Австралии запрещается продажа полиэтиленовых пакетов, в Занзибаре запрещено ввозить пакеты на территорию страны. А в Танзании за ввоз пакетов из полиэтилена можно как минимум схлопотать штраф в размере 2000 долларов, а как максимум - срок тюремного заключения на 1 год.

6. В Европе, чтобы решить экологическую проблему, было принято решение значительно поднять стоимость пакетов. Этот шаг привел к тому, что продажи вредных пакетов сократились на 94%. На сегодняшний день население Европы предпочитает использовать тканевые сумки для покупок, одноразовые бумажные пакеты и пакеты из биоразлагаемых материалов.

7. На пластиковые пакеты приходится 75% мировых отходов. Обычно люди используют одноразовые пакеты, срок разложения которых составляет 100–400 лет. По данным министерства экологии, ежегодно во Франции используется около 17 миллиардов одноразовых пакетов, что наносит вред экологии. Впрочем, с 1 июля Франция отказалась от их использования.

8. Уже изобретена и протестирована технология позволяющая получить специальный полиэтилен, пакеты из которого полностью расщепляются на компоненты, не вредящие окружающей среде. Вот только внедрение новой технологии и массовый переход на новое производство требует огромных финансовых затрат, поэтому дальше дело пока не идет.

9. Проблема загрязненности бытовым мусором очень остро стоит перед человечеством. Вдоль побережья США дрейфует так называемый «пластиковый остров» состоящий преимущественно из ПВХ бутылок и полиэтиленовых пакетов. Вес этого острова приблизительно составляет 3,5 миллиона тонн.

10. Как бы интенсивно не боролись за использование экологичных аналогов пакетов, по-прежнему Европа и США потребляют 80% производимых в мире полиэтиленовых пакетов.